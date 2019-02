Mäkihyppy

Pietarinkadun Oilers: ”Meille sopii erinomaisesti, että valtio maksaa Matti Nykäsen hautajaiskulut”

Oilersin mukaan heidän ainoa tavoitteensa on ollut, että Nykänen saa ansaitsemansa hautajaiset.

