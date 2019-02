Mäkihyppy

Tunnetko Matti Nykäsen kehittämän ikimuistoisen rituaalin? Toisti neljän kohdan sarjan tuhansia kertoja

Saat kuvakarusellin pyörimään klikkaamalla nuolta tai pyyhkäisemällä sitä sivulle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuin autopilotti päälle





Persoonallisia rituaaleja