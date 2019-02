Vakavasti sairastunut Matti Pulli ehti tavata Matti Nykäsen ennen kuolemaansa – edellisestä tapaamisesta yli 10 vuotta: ”Tuli tippa linssiin”

Mäkihyppy

Vakavasti sairastunut Matti Pulli ehti tavata Matti Nykäsen ennen kuolemaansa – edellisestä tapaamisesta yli 1

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/makihyppy/art-2000005988773.html

Matti Nykänen toteutti vanhan valmentajansa hartaan toiveen – ”Hän oli minulle kuin oma poika”