Toni kuvasi Jypiä kannattaneen Matti Nykäsen Blues-paita päällä: Voittokaljat jäivät saamatta – näin IS:n lukijat muistelevat mäkilegendaa

Mäkihyppy

Toni kuvasi Jypiä kannattaneen Matti Nykäsen Blues-paita päällä: Voittokaljat jäivät saamatta – näin IS:n luki

Matti Nykäsen kuolinuutinen kosketti suomalaisia kautta maan. IS:n uutiset aiheesta ovat kirvoittaneet satoja kommentteja ja muisteloita kohtaamisista mäkilegendan kanssa.Muun muassa näin IS:n lukijat ovat Mattia muistelleet:”Muutamia vuosia sitten tavattiin Matin nimikkomäen juurella, kun vielä hyppäsin mäkeä. Tervehti ja kätteli, ja oli todella mukava mies. Yllättävä ja surullinen uutinen. Lepää rauhassa.””Keskustelin Matin kanssa keikan jälkeen ja hän osoittautui lämminhenkiseksi terveydestään huolehtivaksi ja tarkaksi ihmiseksi, toisin kuin julkisuuskuva aina antoi ymmärtää. Ehkä Matilla oli jonkinlainen 'maski' julkisuudessa.Varmaan hän oli herkkä ihminen, Mattia riepoteltiin julkisuudessa paljon.Mutta Maailman paras mäkihyppääjä hän oli, se on varma.””Näin Matin Ylöjärven juhannusjuhlilla Kuuselan rannassa yheksänkytluvun alkupuolella. Oli vielä selvinpäinkin. Ei kelvannut valkoviini kun tarjosin.””Lahden 2001 MM-kisoissa kaikki ei mennyt aivan nappiin. Olo kuin maansa myyneellä. Päätettiin lähteä kotiin kesken kisojen ja jättää illan mäkikisa katsomatta. Poikettiin ennen lähtöä vielä kisa-alueen teltoilla, missä Mattikin oli myymässä omia tuotteitaan. Kerrottiin Matille apeista tunnelmista, jolloin Matti ponnisti korkealle ilmaan ja huudahti iloisesti: ”Älkää nyt kesken lähtekö! Illalla on vielä mäkihyppyä!”Tämä positiivisuus Matista on jäänyt pysyvästi mieleen. Sitä on monesti muisteltu ja naurettu,että jäi sentään yksi mukava muisto Lahden kisoista.””Tapasin Matin keikalla ja tauolla Matti tuli juttelemaan kanssani hyppyurastaan, kerkesimme 15 min aikana käymään läpi Matin uraa ja tapaaminen oli lämmin ja Matti oli kohtelias ja hänellä oli koko tauon ajan aikaa kertoa urastaan. Matti oli suurin mäkikotka!””Tapasin Matin Helsingissä matkamessuilla joskus 90- luvun puolivälissä. Naurettiin vedet silmillä kun utelin hänen elämästä kaikkea, ja hän vaan vitsaili. Sitten seuraavana talvena tavattiin Rovaniemellä yökerhossa, ja Matti muisti minut. Hyppäsi kaulaan kuin vanha tuttu. Siinä parit sanat vaihdettiin, ja sen jälkeen en oo Mattia tavannut.””Näin Matin hänen mäkihyppynsä alkuaikoina, kun hän kävi hyppäämässä Kajaanin nyt jo edesmenneessä mäessä. Pikkupojille oli järjestetty oma pieni mäki, jossa he saivat samanaikaisesti hypätä ja myös minun poikani oli mukana. Matti oli ilmeisen vaatimaton koskapa oli tullut hyppäämään niinkin alkeellisiin olosuhteisiin ja Matti oli silloin jo nimi.””Olin 1979 yhtä aikaa Nykäsen kanssa Laajavuoren hyppyrimäen päällä. Olin ihailemassa talvista maisemaa. En tosin vielä tunnistanut häntä Nykäseksi, kun hän oli vasta 15-16-vuotias eikä vielä tunnettu. Vasta sitten myöhemmin.Nykänen hyppäsi mäestä alas, minä taas kävelin portaat.””Taivalkoskella veteraanien MM kisoihin valmistautuessaan Matti tuli pukukopille ja valitteli että mäessä keskiosa on jäine ja on hankalaa tehdä alastulo. Taivalkoskelainen kokenut valmentaja muistutti Mattia että muistatko miten itse neuvoit junioreita aikanaan: Pitää hypätä sen jäisen kohdan yli. Matti oli hyvä ja mukava mies.”