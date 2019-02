Mäkihyppy

Eddie Edwards muistelee esikuvaansa läpi kyynelten: ”Minulla oli tapana vitsailla, että Matti voittaa, koska..

Minun piti mennä hyppytorniin ajoissa, koska silmälasini höyrystyivät, jos nousin liian nopeasti ylös.

Edwards ei nähnyt pimeää puolta

Hän ei ottanut minua varsinaisena uhkana. Minulla oli tapana vitsailla, että Matti voittaa maailmancupin kisoja, koska minä en hypännyt kovin hyvin.