Mainos

Mitä suomalaiset tekevät vessassa? Selvitä millainen vessan käyttäjä itse olet!

MAINOS Henkel Norden Oy

22% lukee uutisia

17% pelaa pelejä

14% tarkistaa sähköposteja

14% kirjoittaa tekstiviestejä

12% kuuntelee musiikkia

12% lukee tuoteselostuksia

10% lukee kirjoja