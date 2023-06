Iivo Niskanen ulos maajoukkueesta – valmentaja kertoo, miksi

Olympiavoittaja jättäytyy sivuun maajoukkuetoiminnasta.

Suomen hiihtoliitto tiedotti perjantaina, että Iivo Niskanen ei harjoittele tulevana kesänä maajoukkueen mukana. Olympiavoittaja valmistautuu kauteen omin nokkinensa valmentajansa Olli Ohtosen valvovan silmän alla.

– Pyrimme optimoimaan urheilullisen näkökulman ja saavuttamaan mahdollisimman hyvän urheilullisen tuloksen, Ohtonen perustelee ratkaisua.

Ohtosen mukaan parivaljakko on miettinyt jo muutamana aikaisempana keväänä erilaisia tapoja kesäharjoitteluun.

– Tänä keväänä sitten päädyttiin tekemään tällainen yksilöllinen suunnitelma, jonka mukaan mennään kuluvaa olympiadia eteenpäin.

Ulkomailla esimerkiksi ruotsalainen Charlotte Kalla ja norjalainen Johannes Hösflot Kläbo ovat treenanneet maajoukkueen ulkopuolella ja kotimaassa Krista Pärmäkoski kokeili oman tiensä kulkemista vuonna 2019.

Tiedustelitteko muiden huippuhiihtäjien kokemuksia ”yksityisjoukkueena” harjoittelusta?

– Kyllä tässä on ihan omaa harkintaa käytetty ja päätetty toteuttaa ensimmäistä kertaa tällainen suunnitelma, Ohtonen sanoo.

Muuttuuko myös harjoittelun sisältö?

– Laji kehittyy ja matkat ovat muuttuneet, mutta ne eivät ole draiverina tämän päätöksen takana.

Ohtosen mukaan tarkemmat suunnitelmat on jo tehty.

– Mutta niistä raportoi myöhemmin Iivo.

Yhden asian Ohtonen paljastaa jo tässä vaiheessa.

– Osallistun jatkossa enemmän harjoitusleireille niin ulkomailla kuin kotimaassakin.

Olli Ohtonen toimii Niskasen henkilökohtaisena valmentajana.

Planican MM-hiihdot menivät talvella suomalaisilta alakanttiin, ja myös Niskanen joutui pettymään henkilökohtaisilla matkoilla. Kisojen jälkeen heräsi keskustelu maajoukkueen harjoitusmenetelmien laadusta ja ohjelmaan merkittyjen harjoitusten toteuttamisesta.

Onko Niskasen vetäytyminen maajoukkueen kesäharjoittelusta reaktio tuohon keskusteluun?

– Kun Iivo on leireillä ollut, hän on sitoutunut tekemään maajoukkueohjelman mukaan. Nyt haluttiin optimoida omaa harjoittelua, jotta saataisiin paras mahdollinen urheilullinen tulos, Ohtonen sanoo.

Niskanen loisti Pekingin olympialaduilla talvella 2022, mutta viime kausi jäi vaisummaksi muun muassa sairastelun takia. Nyt Ohtonen ja Niskanen yrittävät luoda pohjat, jotka kantavat menestyksekkäästi kaudella 2023–24. Ensi talvena ei ole arvokisoja, joten kaiken voittanut hiihtosankari voi tehdä hieman kokeiluja.

– Ensi kausi on välivuosi, kun ei ole arvokisoja, mutta kisakalenteri on oikein hyvän oloinen, koska siellä on Iivon vahvuuksille sopivia kisoja perinteisellä hiihtotavalla ja väliaikalähtöinä.

Muutoksia aikaisempaan on kuitenkin luvassa.

– Ensi kaudella on tarkoitus hiihtää vapaata ja laajemmalla spektrillä noita matkoja, Ohtonen sanoo.

Kaksikon fokus on maailmancupissa, jossa on tarkoitus sijoittua korkealle.

Niskasen viime kausi oli pannukakku. Koronatartunta heti kauden alussa vesitti suunnitelmat.

Torstaina Iltalehti uutisoi, että Suomen hiihtoliiton talous on heikossa jamassa.

Kun yksi mies jää sivuun, avautuu paikka jollekin toiselle hiihtäjälle.

Oliko Niskasen ratkaisu palvelus Hiihtoliiton taloudelle?

– Jos tarkoitat ihan viime päivien uutisointia, niin nämä meidän suunnitelmat omasta harjoituskauden valmentautumisesta on kyllä tehty paljon aikaisemmin – rauhassa ja huolella.

Kun kisakausi käynnistyy marraskuussa, Ohtosen mukaan Niskanen palaa takaisin maajoukkueyhteisöön.