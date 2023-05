Venäjän kohuhiihtäjä Veronika Stepanova latasi suorat sanat median edessä: ”Maailma on paljon isompi kuin Skandinavia”

Veronika Stepanova tilitti Fisin päätöstä ruotsalaismedialle.

Veronika Stepanova on tuonut julkisuudessa esiin paljon poliittisia näkemyksiään.

Venäläinen hiihtotähti Veronika Stepanova, 22, tympääntyi Kansainvälisen hiihtoliiton (Fis) hiljattain tehdystä päätöksestä.

Fis päätti jatkaa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden pannaa, joka kieltää heitä osallistumasta kansainvälisiin hiihtokisoihin. Kielto asetettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Uuden päätöksen pituutta ei kuitenkaan nyt määritetty, vaan panna on ”voimassa toistaiseksi”.

Stepanova pitää Fisin päätöstä tekopyhänä.

– Vaikuttaa siltä, että Fis vain työntää ongelmaa eteenpäin ja he varmasti toivovat, että tilanne korjaa itsensä. En usko siihen, en enää, Stepanova tilittää ruotsalaiselle SVT:lle.

– Sanon nyt täysin selvästi: joko me tulemme takaisin tasavertaisina, tai emme tule ollenkaan.

Stepanova tarkoittaa tasavertaisuudella ennen kaikkea sitä, ettei halua millään ”vaalilautakunnalla” olevan oikeutta kyseenalaistaa hiihtäjän poliittisia näkemyksiä tai työllisyyden muotoa.

– Ettekö pidä siitä? Kyllä, maailma on paljon isompi kuin Skandinavia. Voitte hiihtää niin paljon kuin haluatte ilman meitä. Me teemme samoin, Stepanova ryöpyttää.

Venäläishiihtäjä korostaa, ettei häntä haittaa, jos ihmiset ovat eri mieltä hänen kanssaan.

– Ihmiset saavat sanoa ja tehdä asioita, kunhan se ei ole laitonta. Ihmisten kanssa voi olla eri mieltä, kunhan kunnioitetaan toisiaan.

Veronika Stepanova on olympiahistorian nuorin urheilija, joka on voittanut kultaa maastohiihdossa. Hän oli ankkurina naisten viestijoukkueessa Pekingin olympialaisissa 2022, kun joukkue nappasi kirkkaimman mitalin.

Hän on noussut viime aikoina uutisiin lähinnä poliittisista näkemyksistään, joita hän tuo itse esiin esimerkiksi sometileillään. Stepanova on ilmaissut avoimesti kannattavansa Vladimir Putinia ja hän on kritisoinut venäläisten sulkemista pois kansainvälisistä urheilutapahtumista.