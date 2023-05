Ruotsin hiihtolupaus pimitti tyttöystävänsä nimen – paljasti nyt varjelemansa salaisuuden: ”En olisi ikinä uskonut”

Hiihtäjien mysteeriromanssi paljastui viimein.

Ruotsin nuoren hiihtotähden Edvin Angerin, 21, tyttöystävän henkilöllisyyttä on arvuuteltu jo kuukausia. Nyt se on selvillä.

Anger seurustelee norjalaishiihtäjä Emma Axelssonin, 19, kanssa. Hän kertoi asiasta ruotsalaislehti Expressenille.

Ruotsalaishiihtäjä kertoi lehdelle yllättyneensä kuinka suurta kiinnostusta hänen mysteerityttöystävänsä herätti ihmisissä pitkin kevättä.

Anger sanoi maaliskuussa Expressenille seurustelevansa norjalaisen tytön kanssa, mutta ei tuolloin valottanut yksityiskohtia sen enempää.

– En olisi ikinä uskonut, että asiasta nousisi tuollainen porina. Monet ovat olleet kamalan kiinnostuneita. Minulle on lähetetty viestiketjuja, joissa on pohdittu, kuka tyttöystäväni on, Anger sanoi.

Edvin Anger vauhdissa Lahdessa maaliskuussa 2023.

Pari tapasi toisensa deittisovellus Tinderissä ja kävi juoksutreffeillä Axelssonin kotimaisemissa Lillehammerissa maailmancupin kisojen aikaan. Angerin mukaan Axelssonin saaminen juoksutreffeille ei ollut helppo homma.

– Olin hyvin epäileväinen. Mutta ystäväni kannustivat minua. Ajattelin lopulta, että mikä jottei. Ilman heitä en varmaankaan olisi uskaltanut, Axelsson muisteli.

Angerin mukaan joulukuiset kisat Lillehammerissa, joissa lempi roihahti, olivat hänen kauden parhaansa.

– Jos olen ihan rehellinen, ajattelin etten koskaan seurustelisi toisen hiihtäjän kanssa, Anger naurahti. Axelsson oli Experssenin mukaan samaa mieltä.

Norjalaisen Axelssonin mukaan romanssi ruotsalaishiihtäjän kanssa ei ole aiheuttanut pahaa verta kaveripiirissä – päinvastoin.