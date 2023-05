Sauli Niinistö lähetti surunvalittelut Siiri Rantasen läheisille.

Presidentti Sauli Niinistö otti välittömästi osaa hiihtolegenda Siiri Rantasen lähiomaisten suruun. Rantanen kuoli perjantaina 98-vuotiaana Lahdessa.

Lue lisää: Siiri Rantanen on kuollut

Tasavallan presidentin kanslia twiittasi perjantaina Niinistön lähettäneen Rantasen omaisille surunvalittelut.

– Presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio ovat lähettäneet surunvalittelunsa hiihtäjälegenda Siiri ”Äitee” Rantasen omaisille.

Presidentti Niinistö kutsui Rantasen 2017 itsenäisyyspäivän vastaanotolle, jossa 92-vuotias Rantanen myös nähtiin.

Lue lisää: Siiri ”Äitee” Rantanen, 92, riemastui löydettyään postien seasta kutsun Linnan juhliin: ”Voi hyvänen aika”

Rantanen oli suomalaisen naisurheilun pioneeri. Hän saavutti yhdessä Sirkka Polkusen ja Mirja Hietamiehen kanssa hiihdon olympiakultaa Italiassa Cortina d'Ampezzon 3x5 kilometrin viestissä. Cortinassa Rantanen oli juhlitun viestijoukkueen ankkuri.

Rantanen voitti urallaan myös kaksi muuta olympiamitalia ja viisi MM-mitalia. Rantanen on valittu Suomen urheilun Hall of Fameen ja Urheilugaalassa hänet on palkittu Elämänura-palkinnolla.