Johannes Hösflot Kläbo puhui suunsa puhtaaksi Norjan hiihtopomojen touhusta – ”Mitta tuli täyteen”

Johannes Hösflot Kläbo avautui.

Norjan hiihtokurko Johannes Hösflot Kläbo, 26, on avannut Norjan yleisradioyhtiö TV2:lle päätöstään jättää Norjan hiihtomaajoukkue.

Kläbo ilmoitti noin viikko sitten jättäytyvänsä pois maajoukkueen harjoitusringistä ja harjoittelevansa itsenäisesti.

Hän antoi ankaraa kritiikkiä liiton suuntaan.

– Seison päätökseni takana. Tämä ei syntynyt yhdessä yössä vaan oli prosessi – ja nyt mitta tuli täyteen. Toimintaan on aika tulla parannuksia. Koen, että kaikkia maajoukkueen henkilöitä ei kohdeltu tasavertaisesti, Kläbo tilitti TV2:lle.

– Loppujen lopuksi on kyse siitä, miten kohtelemme ihmisiä. Kaikkia on kohdeltava oikein, vaikka taloudellinen tilanne olisi miten tiukka.

Norjan hiihtomaajoukkueen budjetti pienenee ensi kaudeksi melkoisesti, mikä on saanut aikaan näkyviä reaktioita. Näkyvimpänä on Kläbon loikkaaminen pois lajin mahtimaan maajoukkuetoiminnasta.

Säästösysteemi nipistää matkustusbudjetista ja kisaviikonloppuihin osallistuvan henkilökunnan määrää. Kaiken lisäksi miesten hiihtojoukkuetta höylätään 13 hiihtäjästä kymmeneen.

Liiton ja Kläbon leirin välinen kommunikointi on ollut hiihtäjän mukaan heikkotasoista.

– Se on ollut sellaista kuten aiemminkin. En voi vaikuttaa siihen, mutta voin katsoa eteenpäin.

Kläbolta kysyttiin, onko tämä pettynyt Norjan hiihtoliiton toimintaan. Kläbon vastaus tuli kuin poliitikon suusta.

– Asia on niin kuin se on. Olisin mielelläni ollut joukkueessa, mutta joskus on puhuttava suu puhtaaksi. Nyt voin tehdä asiat omalla tavallani.

Kläboa uhkaa jääminen ulos rahakkaista ja tärkeistä kilpailuista ensi kaudella.

Norjan hiihtoliiton sääntöjen mukaan hiihtomaajoukkueesta kieltäytyneet urheilijat eivät voi päästä mukaan maailmancupiin, Tour de Skille tai MM-kisoihin. Seuraavat hiihdon MM-kisat järjestetään Norjan Trondheimissä vuonna 2025.

VG:n mukaan Norjan hiihtoliitto pohtii jo kuumeisesti, että pitäisikö kyseinen pykälä poistaa, jotta Kläbo saadaan kisoihin mukaan. Jonkinlainen kokous on määrä pitää jo tiistain aikana.

Kläbon valmentajana toimii hänen isoisänsä Kåren. Kläbon manageri on hänen isänsä Haakon.

Kläbo on tällä hetkellä maailman paras mieshiihtäjä. Hän voitti Planican MM-hiihdoissa helmi-maaliskuussa viisi mitalia. Viime vuonna Pekingin olympialaduilla Kläbo sivakoi kaksi kultaa, hopean ja pronssin.