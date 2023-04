Suomen olympiahiihtäjä julkaisi kuvan yllätyspolttareista Mallorcalta – ”Nyt tää lähti käsistä”

Katri Lylynperä julkaisi kuvan yllätyspolttareistaan.

Suomea hiihdon arvokisoissa edustanut Katri Lylynperä julkaisi keskiviikkona Instagramissa kuvan Espanjan auringon alta.

Lylynperä hymyilee kuvassa etualalla. 29-vuotiaan seurana ovat hänen siskonsa Kaisan lisäksi maajoukkuehiihtäjät Jasmin Kähärä, Eveliina Piippo ja Vilma Nissinen.

Katri Lylynperä kirjoitti, että porukka on viettämässä hänen polttareitaan. Lylynperän kädessä on ilmapallo, jonka teksti viestittää, että nainen on menossa piakkoin naimisiin.

– Nyt tää lähti käsistä. Yllätyspolttarit Mallorcalla oli todella paljon enemmän kuin vois ikinä toivoa. Aivan hulluja ja ihania naisia mulla on ystävinä, en kestä, Lylynperä kirjoitti kuvan yhteyteen.

Toisessa Lylyperän julkaisemassa kuvassa viisikko on uima-altaassa, joka ilmeisesti sijaitsee kattoterassilla.

Katri Lylynperä sai runsaasti positiivisia viestejä julkaisunsa kommenttikenttään. Monet reagoivat kuvaan esimerkiksi sydänsymboleilla tekstin sijaan.

Eila Hautala kommentoi kuvaa seuraavasti:

– Olette niin kauniita ilman hiihtopipoja, hän viestitti.

Lylynperä edusti Suomea Pekingin olympialaisissa vuonna 2022 ja Oberstdorfin MM-kisoissa vuonna 2021. Hän sijoittui Kiinassa vapaalla tyylillä hiihdetyllä sprinttimatkalla 23:nneksi. Oberstdorfissa hän ylsi perinteisen sprintissä kahdeksanneksi.

Lylynperä voitti SM-kultaa pariviestissä vuonna 2023 ja saavutti SM-hopeaa perinteisen sprintissä.

Hän jäi rannalle Planicassa kilpailleesta Suomen naisten MM-kisaryhmästä viime talvena. Hän ei yllättynyt siitä, ettei tullut valituksi kisajoukkueeseen. Helmikuussa hän ei osannut sanoa mitään varmaan uransa jatkamisesta.

Lue lisää: MM-kisoista syrjäytetty suomalaishiihtäjä avautui vihdoin – uran jatko täysin auki

Lylynperä kertoi huhtikuun alussa Facebook-sivuillaan, että hänelle koitui viime kaudella vakavaa harjoitteluvajetta kesän takareisivamman sekä syksyn ja talven sairastelujen takia. Hän ilmoitti ensi kauden ykköstavoitteekseen saada enemmän harjoituspäiviä terveenä kuin viime kaudella.