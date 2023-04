Norjassa naureskellaan venäläisille – syynä uutinen Aleksandr Bolshunovista

Norjan TV2:n asiantuntija reagoi Venäjällä julkaistuun uutiseen.

Venäläinen uutistoimisto Tass valisti kansaa huhtikuun puolivälissä julkaisemalla uutisen hiihtäjäsuuruuksiensa dopingtesteistä.

Sen mukaan Aleksandr Bolshunov ja Sergei Ustjugov läpäisivät vuoden ensimmäiset testit kunnialla maaliskuussa 2023. Tass ilmoitti saaneensa todistusaineiston Rusadalta eli Venäjän antidopingtoimistolta.

Uutistoimiston mukaan Bolshunov, Ustjugov ja Natalia Neprjajeva testattiin edellisen kerran joulukuussa 2022. Tassin mukaan Bolshunov ja Neprjajeva antoivat näytteen viisi kertaa, Ustjugov kolmesti vuonna 2022.

Tass mainitsi myös, että kaikki johtavat venäläiset hiihtäjät ovat mukana kansainvälisessä testipoolissa ja ovat Kansainvälisen hiihtoliiton eli Fisin jatkuvassa valvonnassa.

Norjan TV2:n hiihtoasiantuntija Petter Skinstadt sanoi suhtautuvansa uutiseen huvittuneena.

– Ei se ole mikään uutinen, että urheilija on dopingtestattu. Ajattelin heti, että venäläiset tekevät numeron siitä, heidät on testattu. Se näyttää esitykseltä. He haluavat luoda vaikutelman, että ottavat dopingin vakavasti. Tämä kävi selväksi, kun he ilmoittivat taannoin, että eräs maastojuoksija kärähti dopingista, Skinstad sanoi Dagbladetille.

Norjalaislehti on aiemmin kertonut saaneensa Rusadalta vahvistuksen, että Venäjän antidopingtoimisto ei testannut esimerkiksi Bolshunovia kertaakaan vuonna 2020. Rusada ilmoitti testanneensa karpaasin vain kerran vuonna 2019.

Bolshunov tosin joutui käymään tuolloin muun muassa Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin dopingtesteissä. Lisäksi vuoden 2019 lopulla alkanut koronapandemia hankaloitti dopingtestaajien työtä maailmanlaajuisesti.

Vuodet eivät ole olleet veljiä keskenään ainakaan Rusadan testiseulan perusteella: Bolshunov antoi näytteen viidesti vuosina 2018, 2019 ja 2021.

Tassin Rusadalta saamien tietojen perusteella alkuvuoden yleinen testi-innokkuus on ollut varsin kiivas.

Rusada kertoo testanneensa tammi-maaliskuun välillä 50 hiihtäjää. Alena Baranovan kerrotaan joutuneen testiin useammin kuin kukaan muu – neljä kertaa. Innokkaaksi Vladimir Putinin tukijaksi profiloituneen Veronika Stepanovan kerrotaan testatun kolme kertaa.

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat olleet pannassa kansainvälisestä huippuhiihdosta ja monien muidenkin lajien arvokisoista sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi sotimaan Ukrainaan.

Skinstadin mielestä venäläisten julkisuudessa esillä ollut toiminta viittaa siihen, että he ovat jo valmistautumassa paluuseen kansainvälisille kilpa-areenoille.

– Venäjää ei pidä missään tapauksessa päästää takaisin mihinkään urheilulajiin niin kauan kuin sota jatkuu. Kaiken lisäksi heidän pitäisi korvata Ukrainalle aiheuttamansa vahingot.Venäjän pitäisi olla maan dopinghistorian takia karanteenissa vuoden sen jälkeenkin, asiantuntija sanoi.

Norjalainen ei syyttänyt venäläisiä dopingin käyttämisestä mutta huomautti, että pannassa olevat saisi päästää kilpailemaan – sodan päätyttyä – vasta sitten, kun maailman antidopingtoimisto Wada on antanut heille puhtaat paperit testien jälkeen.