Teemu Virtanen, 55, hiihti 24 tuntia putkeen – näin hurja matka siitä kertyi

Teemu Virtasen ME-yritys 24 tunnin hiihdossa epäonnistui, mutta mies vei suorituksensa maaliin ja teki oman ennätyksensä.

Tv-kasvo ja ultrahiihtäjä Teemu Virtanen pääsi vaikeuksien jälkeen yrittämään 24 tunnin hiihdon maailmanennätystä Jyväskylän Vaajakoskella. Yritys jäi hieman vajaaksi, mutta oman ennätyksensä 443 kilometriä ja viisi metriä sivakoinut lahtelainen rikkoi kymmenellä kilometrillä.

Matkaa MM-tulokseen jäi, sillä pietarsaarelaisen Hans Mäenpään nimissä oleva ME-tulos on 472 kilometriä.

Hurjan urakkansa jälkeen, torstaina puoli yhdentoista aikaan aamupäivällä, Virtanen makasi selällään Vaajakosken urheilukentän liepeillä, mutta jaksoi kertoa puhelimen välityksellä tuntemuksistaan Ilta-Sanomille.

– Oli se hurja urakka. Olen kyllä aivan puhki, loppu oli henkien taistelua. Maailmanennätystä ei ihan syntynyt, mutta veteraanien ME sentään. Kukaan yli 40-vuotias ei ole hiihtänyt pidemmälle, ja muutenkin vain yksi ihminen maailmassa, 55-vuotias Virtanen sanoo.

Hän kertoo, että viimeiset viimeiset neljä tuntia olivat todella tuskaisia, mutta homma hoitui tahdonvoimalla. Kaikista pahin hetki oli kuitenkin jo matkan alkupuoliskolla.

– Kuuden tunnin kohdalla tuntui, että ei tästä tule mitään. Jouduin aloittamaan ilman esihiihtäjää ja halkomaan tuulta, mikä oli raskasta. Jälkimmäinen 12 tuntia tuli lopulta jopa selvästi paremmin kuin edellisessä ennätyshiihdossani.

Kun ensimmäisen 12 tunnin aikana kävi selväksi, että uutta maailmanennätystä ei synny, Virtanen vaihtoi tavoitteekseen oman ennätyksensä. Se tavoite täyttyikin komeasti.

– Ainakin kävi selväksi, miten kova se Hans Mäenpään tulos on. On kova kaveri, Virtanen hehkuttaa ennätyksen haltijaa.

Turhana reissuna hän jättiurakkaansa pidä, vaikka Mäenpään ME jäi rikkomatta.

– Kyllä nämä jotenkin ovat aina sen väärtejä, siinä on oma juttunsa. Oma viehätyksensä näissä tempauksissa on, vaikken oikein tiedä mistä se tulee. Pääsin maalin ja tein oman ennätykseni, siitä voin olla ylpeä.

Aiotko yrittää maailmanennätystä joskus vielä uudelleen?

– Arvasin että kysyt tuota. Luulen että en, mutta never say never. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että jatkossa tehdään jotain muita tempauksia. Pirun kova on Mäenpään tulos.