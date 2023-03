Krista Pärmäkosken rakas lemmikki kuoli – hiihtäjä avautui surustaan: ”Annoit mahdollisuuden hyvästellä”

Krista Pärmäkoski muisteli Instagramissa rakasta lemmikkikoiraansa.

Suomen hiihtotähti Krista Pärmäkoski julkaisi Instagram-tilillään tunteikkaan muistotekstin viime viikolla kuolleelle Carla-koiralleen.

Pärmäkoski kertoi 11-vuotiaan novascotiannoutajan kuolemasta viime viikon perjantaina.

Rakkaan lemmikin lähtö tuli Pärmäkoskelle isona yllätyksenä.

– Olit onnellinen loppuun asti, et antanut viitteitä lähdöstäsi, annoit mulle mahdollisuuden hyvästellä sut, pesit viimeisen kerran mut vielä illalla ennen nukkumaan menoa. Olo on tyhjä, mutta tiedän, että sulla on nyt hyvä olla, hiihtäjä kirjoittaa.

Julkaisuun Pärmäkoski on koostanut joukon videonpätkiä yhteisistä touhuistaan Carlan kanssa. Hän luettelee pitkän listan asioita, jotka ovat kadonneet arjesta rakkaan lemmikin lähdön jälkeen.

– Koti on liian hiljainen, jotain puuttuu.

Pärmäkoski oli suru-uutisesta vähäsanainen viikonloppuna Salpausselän kisoissa. Hän kertoi, että syöminen ja nukkuminen oli ollut vaikeaa.

– En tiennyt, kuinka vaikeaa omasta rakkaasta lemmikistä luopuminen on. Vaikka tiedostin, että Carla oli jo vanha ja luopumisen hetki lähenee, silti se tuli liian aikaisin. Tää on ollut elämäni yksi kovimmista hetkistä, mutta onneksi aika auttaa tähänkin suruun, Pärmäkoski kirjoitti nyt julkaisussaan.

32-vuotias hiihtäjä ei ole vielä kertonut, aikooko jatkaa pitkää ja menestyksekästä uraansa ensi kaudella.