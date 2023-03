Kova myllerrys Ruotsin hiihtomaajoukkueessa – kaksi avainhenkilöä jättää työnsä

Väki vaihtuu Ruotsin hiihtomaajoukkueessa.

Ruotsin maajoukkueen luisto on ensi kaudella uusien osaajien varassa.

Ruotsin hiihtomaajoukkueessa myllertää. Sekä joukkueen voitelupomo Petter Myhlback että naisten valmentaja Ingrid Vikman jättävät pestinsä, kertoo Aftonbladet.

– Tunsin kauden alusta asti, että alkoi olla haastavaa olla hyvä voitelupäällikkö samaan aikaan kun kaksi omaa lastani panostavat tullakseen hyviksi hiihtäjiksi, Myhlback sanoi tiedotteessa.

Myös täksi kaudeksi naisten valmentajaksi tullut Vikman selitti lähtöään perhesyillä.

– Tämä ei ollut helppo päätös, koska tämä on ollut hauskin työ, mitä minulla on ollut. Mutta kun kotona on pieniä lapsia, olen tuntenut itseni usein riittämättömäksi.

Ruotsi menestyi tällä kaudella mainiosti sekä maailmancupissa että Planican MM-kisoissa, mutta maajoukkueen ilmapiirissä on silti ollut myös säröjä.

Aftonbladet kertoi jo maaliskuun alussa, että maajoukkueessa on oltu jo pitkään tyytymättömiä voitelutiimin johdon toimintaan.

MM-kisojen naisten viestissä ylivoimainen kultasuosikki Ruotsi jäi pronssille. Joukkueen tähdet Frida Karlssonin johdolla kritisoivat voiteluosaston suoriutumista.

Myhlback vastasi sanomalla, että Karlsson ”näytti väsyneeltä” kisan aikana. Vastakuitti yllätti ja ihmetytti maajoukkueen jäseniä, jotka ovat kokeneet pitkin kautta, ettei Myhlback pidä hiihtäjien puolia.

Ruotsin voiteluosasto oli kohuotsikoissa myös viime viikolla, kun USA:n joukkueen voitelija Eli Brown syytti Ruotsia Tallinnan kaupunkisprintissä kokeiltujen uusien voitelusääntöjen kiertämisestä.

Brownin mukaan Ruotsi ei puhdistanut suksistaan kunnolla fluorivoiteita, joiden käyttö oli Tallinnan kisassa kiellettyä.

Myhlback kielsi jämäkästi syytökset vilunkipelistä.