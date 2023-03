Therese Johaugin raskausajan salitreenit saivat hotellivieraat ällistymään

Therese Johaug viihtyy salilla vielä loppuraskaudestakin.

Esikoistaan odottava hiihtosuuruus Therese Johaug ei ole luopunut urheilijan elämäntyylistä raskausaikanakaan.

Expressenin laajassa haastattelussa kerrotaan, että Fuerteventuralla turisteille liikuntakursseja viime aikoina pitäneen ex-hiihtäjän salitreenit ovat herättäneet Kanarian saarella runsaasti huomiota.

Kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa norjalaisen raskautta ei voi enää piilotella, ja huhkiminen hotellin kuntosalilla on herättänyt ihmetystä sivustaseuraajissa.

– Näitkö sen raskaana olevan naisen salilla? Hän treenasi äärimmäisen lujaa. Minusta hän huhkii niin paljon, että vauva pian syntyy, Expressen kertoo yhden hotellivieraan ihmetelleen ohimennen.

Johaugin treeniohjelma on artikkelin mukaan yhä äärimmäisen tiivis.

Nainen aloitti esimerkkipäivän tunnin hölkkälenkillä, josta hän jatkoi suoraan aamujoogaan ja sen jälkeen ohjaamaan intervallitreeniä asiakkailleen.

Norjalaistähti muistuttaa, että myös raskausajan liikunnassa huippu-urheilutausta vaikuttaa paljon.

– Raskaana treenaamiseen liittyy paljon ennakkoluuloja, mutta raskaana oleva ei ole sairas. Pitää vain toimia harkitsevasti ja noudattaa suorituksia. Pitää myös ymmärtää, että minä olen eri tilanteessa kuin muut. Olen treenannut niin monta vuotta ja olen aivan erilaisessa peruskunnossa kuin muut, hän sanoo haastattelussa.

Johaug pani 18 arvokisakultaa tuoneen uransa pakettiin viime keväänä. Vain vuosi myöhemmin hänen elämänsä kulkee aivan uusilla raiteilla.

– On melkoinen muutos mennä elämäni parhaasta kunnosta elämäni huonoimpaan kuntoon ja omaksua vain yhdessä vuodessa rennompi suhtautuminen harjoitteluun. Se on ollut henkisesti raskasta. Keho reagoi treeniin aivan eri tavalla kuin mihin olen tottunut. Tuntuu, ettei keho ole entisellään – ja sitten turhaudun. Olen tottunut siihen, että kroppani on huippukunnossa, Johaug sanoo.

Johaug on seurustellut Nils Jakob Hoffin kanssa jo yli kahdeksan vuotta. He menivät kihloihin uudenvuodenaattona 2021.