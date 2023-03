Tyly protesti vei Kerttu Niskaselta 10 000 euroa – suomalaistähdessä tapahtui silmiinpistävä muutos

Kerttu Niskanen oli onnellinen kristallipallon varmistuttua.

Lahti

Kerttu Niskanen huipensi uransa parhaan maailmancupin kauden sunnuntaina normaalimatkojen cupin voittoon.

Päätöskisassa, 20 kilometrin yhteislähdössä (p) Niskanen taipui lopulta viidenneksi, mutta se oli hänelle sivuseikka uran ensimmäisen cup-voittajan kristallipallon varmistuttua.

– Nyt saa huokaista helpotuksesta. Loppu hyvin, kaikki hyvin, Niskanen sanoi kisan jälkeen.

– Kun tähän päivään lähdettiin, jännitti, että toimiiko kaikki ja saa pidettyä Jessican (Diggins) takana. Se oli pääfokus tänään.

Niskanen oli kärppänä matkan varrella olleissa kirimaaleissa ja kauhoi niistä täydet 30 bonuspistettä.

– Pelasin koko ajan vain distanssicupin puolesta. Siinä vaiheessa, kun kuulin, että Jessica on jäänyt, niin aloin keskittyä, miten kisan voisi voittaa.

Päätösmatkan viitossija oli Niskaselle toissijainen distanssicupin voiton rinnalla.

Maailmancupin kokonaiskilpailussa Niskanen sijoittui lopulta kolmanneksi. Ero toiseksi sijoittuneeseen Digginsiin oli lopulta vain 27 pistettä.

Niskasen kakkossijan siis käytännössä maksoi pari viikkoa sitten Norjan Drammenin sprintissä tapahtunut hylkäys.

Niskanen vaihtoi Drammenin maalisuoralla latua Italian Nicole Monsornon eteen, ja tämä kaatui. Vaikka Monsorno ei suurella todennäköisyydellä olisi päässyt ilman kaatumistakaan erästä jatkoon, Italia teki kilpailun jälkeen tylysti protestin, ja Niskanen hylättiin. Se maksoi suomalaiselle 34 maailmancupin pistettä.

Niskanen kertoi sunnuntaina Lahdessa kuulleensa heti kisan jälkeen, että Drammenin hylkäys maksoi cupin kakkossijan – ja näin ollen 10 000 euroa palkintorahaa.

– Näin kuulin. Jos se pitää paikkansa, niin sikäli harmi, että italialaiset halusivat tehdä protestin. Eiväthän he hyötyneet siitä millään tavalla, Niskanen tuumi.

– Mutta se oli oma vika. Siitä rangaistuksen sain ja sen nielen, enkä surkuttele. Mutta pääasia, että pääsin kokonaiscupissakin palkintopallille.

Distanssicupin voiton ratkettua Niskanen vaikutti Lahden hiihtostadionilla monella tavoin vapautuneelta.

Silmiinpistävin ero aiempaan oli se, että Niskanen saapui haastatteluihin ilman kasvomaskia, jota hän on käyttänyt tiiviisti jo pitkään.

– Pidin käsiä ristissä ja maskia päässä, että pysyn terveenä. Tautia oli niin paljon liikkeellä. Vältin kaikki mahdolliset kontaktit. Se on aika rajua, että jos yksikin kisa olisi jäänyt väliin, tulokset olisivat olleet hyvin erilaiset.

– Tämän päivän jälkeen saa huokaista. Nyt vain loppukausi nautiskellaan.

Niskasen kausi jatkuu vielä tulevina viikkoina Lapissa, jossa hiihdetään Inarin SM-kisat, Lapponia-hiihto ja Rovaniemen Suomen Cup.

Jo entuudestaan Niskaselta löytyi palkintokaapista useampia hopeisia ja pronssisia arvokisamitaleja, mutta nyt tullut cupin ykkössija oli hänen pitkän uransa ensimmäinen isompi voitto kansainvälisellä tasolla.

– Kyllähän tämä on yksi hienoimmista saavutuksista urallani. Totta kai arvokisamitalit on unohtumattomia hetkiä ja saavutuksia, mutta kyllähän tämäkin on. En tiedä, voiko näitä vertailla, mutta tähän pitää onnistua läpi kauden. Olen tosi onnellinen tästä, Niskanen hehkutti.

Niskanen ei ole enää nuori urheilija. Kesällä mittariin tulee 35 ikävuotta. Uran lopettaminen ei ole kuitenkaan vielä mielessä.

– Vielä en suksia laita naulaan. Tämä oli kokonaisuutena ehkä urani paras kausi.

– Minulla on hyvä tiimi ympärillä. Juhokin on hoitanut niin mallikkaasti hommat, että surkuhan se olisi laittaa hänet jäähylle. Annetaan hänen vielä valmentaa, Niskanen naurahti viitaten aviomieheensä Juho Mikkoseen.

Ensi kaudella ei hiihdetä arvokisoja. Sen jälkeen ohjelmassa ovat Trondheimin MM-kisat 2025 ja Milano-Cortinan olympialaiset 2026.

Niskanen ei kuitenkaan ole asettanut tuleville vuosille mitään yksittäistä maalia.

– Mennään kausi kerrallaan niin pitkään, kun tästä nautitaan ja kaikki toimii.

Tämän jälkeen Niskaselle mainittiin Lahden hakevan vuoden 2029 MM-kisoja.

– Odotas, paljonkohan minä olen silloin. Meneekö jo yli viidenkympin, Niskanen nauroi.

MM-Lahdessa 2029 Niskanen olisi sitä paitsi vasta 40-vuotias.