Suomen nuori maailmanmestari kangistui karusti Salpausselän loppukirissä – Jasmi Joensuulla eri ääni kellossa

Suomi oli kalkkiviivoille asti kiinni palkintokorokesijoituksessa naisten parisprintissä.

Lahti

Maailmancupin finaaliviikonloppu Lahden Salpausselällä alkoi perjantaina parisprinteillä (v).

Naisissa Suomen ykkösjoukkue Jasmi Joensuu–Jasmin Kähärä oli pitkään kiinni palkintokorokesijoituksessa, mutta kiritaisto pudotti joukkueen neljänneksi.

Kähärä kääntyi vielä maalisuoralle varsin tukevasti kolmantena mutta kangistui kalkkiviivoilla pahoin, ja Saksan Coletta Rydzek kiristi niukasti ohi.

– Varmaan vähän ajatus jo karkasi siinä. Vähän pääsi sitten sieltä sivusta yllättämään. En saanut pidettyä omaa hiihtoa kasassa, Kähärä kertasi kisan jälkeen.

– Kyllä tuo loppukirin häviäminen on itselleni aika kova pettymys. Mutta hienosti hiihdettiin siihen asti. Palkintopallipaikkaa lähdettiin hakemaan. Kun se nyt jäi noin lähelle, se harmittaa aika paljon, U23-sarjan tuore sprintin maailmanmestari jatkoi.

Saksa kiristi Suomen ohi palkintokorokkeelle.

Kähärä lähti ankkuriosuudelle kärkiporukassa Ruotsin Jonna Sundlingin ja Norjan Anne Kjersti Kalvån kanssa. Sprinttihirmu Sundling ratkoi pelin viimeisessä nousussa.

– Ei ollut itselläni mitään tehtävissä, että siihen peesiin olisin pystynyt lähtemään. Yritin pysyä mahdollisimman lähellä Norjaa, mutta siihenkin tuli varmaan sekunti liikaa eroa, että olisin päässyt siihen pesiin viimeiseen laskuun, Kähärä sanoi.

Suomen avausosuutta vienyt Joensuu ei vaikuttanut kisan jälkeen lainkaan pettyneeltä.

– Tuskin kovin moni ennakkoon odotti, että pystymme kamppailemaan ihan kärjen tuntumassa tänään. Tiesimme itse, että olemme hyvässä kunnossa ja taistelemme kärkisijoista, Joensuu sanoi.

– Tänään sijoitus oli neljäs ja olemme tosi ylpeitä siitä, vaikka ei podium vielä tullut.

26-vuotias Joensuu ja 22-vuotias Kähärä edustavat Suomen hiihtomaajoukkueen nuorempaa kaartia.

– Uskon, että meillä on aika monta pariviestiä vielä ”Jaskan” kanssa edessä. Kaksi kertaa olemme nyt olleen neljänsiä, joten eiköhän me ole näytetty, että taatusti on potentiaalia podiumille, Joensuu tuumasi.

Salpausselän 100-vuotisjuhlakisat jatkuvat maastohiihdon osalta lauantaina sprinteillä (p). Sunnuntaina ohjelmassa ovat 20 kilometrin (p) yhteislähdöt.