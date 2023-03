Hiihdon nuori tähtipari pimitti yllätyseronsa pitkään – paljastivat nyt syyn salailuun

Frida Karlsson ja William Poromaa ovat helpottuneita siitä, että ero on julkista tietoa.

Frida Karlssonin mielestä on helpottavaa, ettei hänen tarvitse enää teeskennellä tietyissä haastatteluissa.

Ruotsalaiset huippuhiihtäjät Frida Karlsson ja William Poromaa erosivat salaa jo ajat sitten, vaikka kaksikko uskotteli julkisuuteen, että heidän rakkauselämänsä oli kuumaa myös talven kovimmilla pakkasilla.

Karlsson, 23, ja Poromaa, 22, kertoivat Planican MM-kisojen viimeisen kilpailupäivän jälkeen, että he suuntasivat eri teille jo viime syksynä.

Karlsson kertoi nyt Expressenille, miksi he pitivät rakkauden kulissia yllä kuukausitolkulla.

– Tuntui siltä, että halusimme keskittyä urheilemiseen emmekä vastailemaan tällaisiin asioihin. MM-kisojen jälkeen on tuntunut siltä, että on ihanaa, ettei tarvitse seisoskella haastatteluissa ja teeskennellä, Karlsson tunnusti.

– Tiettyihin kysymyksiin on pitänyt vastata silloin, kun toisella on mennyt hyvin (ladulla). Olemme olleet yhä tekemisissä toistemme kanssa jonkin verran – ja olemme yhä hyviä ystäviä.

Poromaa myönsi olevansa helpottunut, että heidän eronsa on vihdoin julkista tietoa. Toisaalta mies sanoi myös, että hän olisi voinut pitää asian piilossa edelleen.

– Ei asia ole minua juurikaan häirinnyt. Toki on ihan mukavaa, että asia on tuotu esiin, jolloin spekulaatiot ovat loppuneet. Aika rauhassa on edetty. Elämä rullaa mukavasti eteenpäin, mies sanoi.

Molemmat kilpailevat viikonvaihteessa Lahdessa.

William Poromaa ylsi Planican MM-kisoissa mitalistiksi.

Spekulaatiot tähtiparin erosta kävivät kuumina jo lokakuussa, kun Kansainvälinen hiihtoliitto Fis päivitteli ruotsalaisten parisuhdetietoja.

Fis ilmoitti verkkosivuillaan, että Karlsson on sinkku ja Poromaa seurustelee. Fis ei tosin kertonut, että kenen kanssa.

Expressen kysyi tuolloin asiasta Karlssonilta.

– En ole nähnyt niitä. Tämäpä oli hauskaa, Karlsson sanoi.

Expressenin toimittaja tulkitsi silti, että Karlsson oli hieman huolissaan kuulemastaan.

Toimittaja kysyi Karlssonilta, että onko hän eronnut Poromaasta ilmoittamatta miehelle asiasta mitään.

– Juuri näin se meni. Menin Fisin sivuille ja vaihdoin (parisuhdetiedot), Karlsson sanoi ja nauroi makeasti.

– Mutta ei sentään. Tilanteemme on vakaa ja rauhallinen. Hoidan niin, että tiedot päivitetään oikeiksi jossain välissä.

Tähtihiihtäjät tapasivat toisensa jo teini-ikäisinä. He seurustelivat yli viisi vuotta. Pari asui pitkään omassa asunnossaan Sollefteåssa, kunnes vuoden 2023 keväällä Poromaa muutti yksin Sundsvalliin.

Karlsson kertoi tuolloin ruotsalaismedialle, että hänen voi olla vaikea tottua muutokseen ja korosti samalla, että juuri hiihto oli tuolloin tärkeintä heille molemmille.

Karlsson alleviivasi tuolloin, että Poromaasta tuntui parhaalta valmistautua kilpailuihin valmentajansa kanssa Sundsvallissa. Nainen ilmoitti, että hänelle parhaat valmennusolosuhteet ovat Östersundissa ja Sollefteåssa.

Sen tarkempaa selitystä suksien menemisestä ristiin he eivät ole julkisuuteen antaneet.

Poromaa ja Karlsson jäivät ilman kultaa helmi-maaliskuun vaiheessa Planicassa järjestetyissä MM-kisoissa. Molemmat pääsivät ylsivät kuitenkin mitaleille. Karlsson saavutti kaksi hopeaa ja kaksi pronssia. Poromaa saavutti MM-kisojen päätöspäivänä 50 kilometrillä pronssia.