Kohuväite! Ruotsia syytetään härskistä huijauksesta hiihdon maailmancupissa – huoltaja tyrmistyi näkemästään

Tallinnassa kokeiltiin ensimmäistä kertaa maailmancupissa yhteisvoitelua. Nyt Ruotsin epäillään toimineen sääntöjen vastaisesti.

Yhdysvaltain hiihtomaajoukkueen voitelija Eli Brown syyttää Ruotsia vilunkipelistä Tallinnassa tiistaina järjestetyssä hiihdon maailmancupin osakilpailussa.

Brownin mukaan yhdysvaltalaiset huomasivat ruotsalaisten rikkoneen Tallinnassa testissä ollutta uutta säännöstöä suksien voitelun suhteen.

Tallinnan kaupunkisprintissä kokeiltiin ensimmäistä kertaa niin kutsuttua yhteisvoitelua. Kaikki osallistujamaat voitelivat suksensa samassa teltassa, ja voiteluun sai käyttää vain järjestäjän tarjoamia voiteita.

Paljon porua viime vuosina aiheuttaneiden fluorivoiteiden käyttö oli kiellettyä, mutta tämän suhteen Brown väittää ruotsalaisten luistaneen sovitusta.

– Norjan ja muiden sukset näyttivät täysin normaaleilta. Mutta samassa huoneessa saattoi nähdä, kuinka Ruotsi oli tuonut sinne suksia, jotka olivat täynnä fluorivoidetta. He vain harjasivat sen pois välinpitämättömästi. Mutta kaikki tietävät, ettei se riitä, jos suksissa on ollut fluoria. Se on yhä siellä vaikuttamassa, Brown puhisi Expressenille.

– Olin hyvin tuohtunut. Otin yhteyttä Fisin valvojaan, mutta hänellä ei ollut paljoa sanottavaa. Vaikutti, ettei hän tiennyt mitä tehdä.

Suomen maajoukkueen voitelupäällikkö Mika Venäläinen kertoi ennen kisaa, että sukset oli tarkoitus puhdistaa vanhoista fluorivoiteista kisapäivän aamuna.

Lue lisää: Radikaali hiihtokokeilu kuohuttaa – Suomen huolto­päällikkö lataa tylyn vertauksen

Väitteidensä tueksi Brown näytti Expressenille kuvia ruotsalaisten suksista, joissa hänen mukaansa näkyy selviä merkkejä fluorivoiteista. Hän sanoo, ettei puhunut asiasta itse suoraan ruotsalaisten kanssa.

– Ei näytä hyvältä, jos menestysmaa kuten Ruotsi, maa jota kohti me muut katsomme ylöspäin, toimii näin. Meidän täytyy toimia yhdessä – eikä yrittää huijata systeemiä.

Ruotsalaisiin kohdistuneet syytökset olivat kantautuneet myös Norjan leiriin, mutta maan suksivastaava Stein Olav Snesrud ei halunnut ottaa asiaan kantaa.

Ruotsin joukkueen voitelupomo Petter Myhlback vakuuttaa, että Ruotsin joukkue toimi Tallinnassa tarkalleen sääntöjen mukaan.

– Suksissamme ei ole ollut mitään kiellettyä. Seurasimme protokollaa Tallinnassa 110-prosenttisesti. Ja Fis valvoi kaikkea, Myhlback sanoi Expressenille.

Myhlbackin mielestä olisi tärkeää kehittää fluorikiellon toteutumista valvovia testausmenetelmiä niin luotettavaksi, ettei epäluuloille jää sijaa.

Tallinnan naisten sprintin paras ruotsalainen oli toiseksi hiihtänyt Jonna Sundling. Miehissä finaaliin ylsi kaksi ruotsalaista, neljänneksi sijoittunut Edvin Anger ja kuudenneksi jäänyt Marcus Grate.