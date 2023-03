Kohu nousi: Kerttu Niskanen täräyttää tiukat terveiset Norjaan

Kerttu Niskanen on yksi talven urakkanaisista. Hän ei syty maailmancupin uudesta pistelaskujärjestelmästä, vaikka taistelee cupin kärkisijoista.

Maailmancupin kärkisijoista taisteleva Kerttu Niskanen osallistui kisakiireidensä keskellä Helsingin olympiastadionilla järjestettyyn näytösluontoiseen Stadionsprinttiin ja eteni aina välierään asti.

Viime talven olympiamitalisti ei näyttänyt musertuneen karsiutumisestaan – eikä ihme, sillä hänen maailmancupin urakkansa jatkuu jo tulevana viikonloppuna Lahdessa, jossa on paljon pelissä.

Niskanen johtaa distanssicupia 22 pisteen erolla USA:n Jessie Digginsiin. Suomalainen on Tiril Udnes Wengin johtamassa kokonaiscupissa kolmantena.

– Nyt kun kausi loppuu, niin tässä pitää ahkeroida kaikki kisat, jotta pysyy taistelussa mukana. Katsotaan sunnuntaina, miten käy, Niskanen totesi kuumasta ja taloudellisesti merkittävästä cup-taistostaan.

Maailmancupin pistejärjestelmä myllättiin täksi kaudeksi siten, että pisteet jakautuvat tasaisemmin, mikä tarkoitti voiton merkityksen pienentymistä. Kärjistetysti ilmaistuna osallistuminen on tärkeämpää kuin menestyminen.

Niskanen kritisoi ratkaisua syksyllä eikä ole muuttanut mieltään menestyksestään huolimatta.

– Samat ajatukset on edelleen. Mitä enemmän hiihtää, sitä paremmilla sijoituksilla on. En minäkään hiihtäisi normaalisti näin paljon sprinttejä kuin nyt, mutta on pitänyt urakoida pisteiden takia, hän sanoi ja harmitteli neljää alkukaudella väliin jäänyttä osakilpailua.

Kerttu Niskanen voitti pertsan kympin viime viikonloppuna Ruotsin Falunissa.

Pisteuudistus on kuumentanut hiihtoväen tunteita koko talven. Kuluvalla viikolla kajahti Norjasta, kun TV2:n asiantuntija Petter S. Skinstad syytti ruotsalaishiihtäjiä lajin halventamisesta.

Frida Karlsson on parhaana ruotsalaisena kokonaiscupin kuudentena. Toinen supertähti Ebba Andersson on vasta sijalla 24.

– On täysin hyväksyttävää jättää kisoja väliin terveysongelmien takia. Muutoin kisojen väliin jättäminen näyttää siltä, etteivät he vain jaksa ilmestyä töihin. Lopulta he vain virtsaavat oman lajinsa päälle, Skinstad puhisi ja ylisti Tiril Udnes Wengin osallistumisintoa.

IS kysyi Niskaselta, mitä mieltä tämä on Skinstadin ulostulosta.

– Skinstadille voin sanoa, että kovat kestää! hymyilevä konkarihiihtäjä huudahti.

Niskanen ei usko, että maailmancupin kisojen ahkera kiertäminen vaikutti hänen vireeseensä MM-hiihdoissa Planicassa.

– Olen urakoinut kunnolla vastan MM-kisojen jälkeen. Ennen Planicaa meni pitkälti suunnitelmien mukaan. Ei se kisailu siellä painanut. Ehkä yksi sprintti tuli hiihdettyä enemmän kuin ajattelin.

Kohu sai alkunsa Iltalehden kolumnista.