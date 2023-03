Teemu Virtasen tavoitteena on 24 tunnin hiihdon maailmanennätysyritys vielä kevään aikana.

Ultrahiihtäjä Teemu Virtaselle säät eivät ole suosiollisia. Virtanen, 55, joutuu jo toisen kerran siirtämään 24 tunnin hiihdon maailmanennätysyritystään.

Alunperin Virtasen piti aloittaa urakkansa 7. maaliskuuta Helsingin olympiastadionilla. Lumisateen takia ME-yritys siirrettiin viikolla eteenpäin, mutta nyt tiistainakaan Virtanen ei hiihdä.

– Taas sää näyttää oikkuilevan eli huomiselle [tiistaille] on luvassa vettä ja selkeää plussakeliä. Joudumme jälleen perumaan 24 h -ME-yrityksen, Virtanen viestittää.

Virtanen ei kuitenkaan vielä aio luovuttaa, sillä uutta mahdollisuutta kevään aikana kartoitetaan. Tilanne on sikälikin harmillinen, että esimerkiksi sunnuntaista maanantaihin olisi ollut lähes ihannekeli eli pikkupakkasta.

– Tämä on henkisestikin haastavaa, Virtanen viestittää.

Nykyinen 24 hiihdon maailmanennätys ennätys, 472 kilometriä, on pietarsaarelaisen Hans Mäenpään nimissä. Virtasellakin ennätys on ollut, sillä hän hiihti vuonna 2010 yli 433 kilometriä. Nyt lahtelaisen Virtasen tavoitteena on 480 kilometriä.