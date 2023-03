Oliko tässä Krista Pärmäkosken viimeinen arvokisa? Hiihtäjältä mystinen vastaus Viaplaylla

Krista Pärmäkoski kertoi tuntemuksistaan Viaplayn ja Yleisradion televisiohaastatteluissa.

Hiihtäjä Krista Pärmäkoski ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä arvokisauransa jatkosta. Pärmäkoski, 32, kertoi ajatuksia asiasta MM-kisojen lauantaisen perinteisen hiihtotavan 30 kilometrin kilpailun jälkeen Viaplayn haastattelussa.

– Nyt on ehkä sen verran huono olo, että parempi kun miettii vielä hetken, Pärmäkoski sanoi herkistyneenä ja hetken miettimisen jälkeen Viaplaylla.

Pärmäkoski aikoo joka tapauksessa jatkaa kilvanhiihtoa tänä talvena.

– Kisat jatkuvat kyllä, ensi viikonloppuna pitäisi jaksaa jo viisikymppiä hiihtää, hän jatkoi.

Pärmäkosken uran jatko nousi puheenaiheeksi sen jälkeen, kun hänen managerinsa Aki Pajunoja kohautti torstaina Twitterissä kysymällä seuraajiltaan, hiihtääkö Pärmäkoski uransa viimeisen arvokisamatkan lauantaina.

Ikaalisten Luhalahdesta ponnistava Pärmäkoski on voittanut urallaan yhteensä 12 arvokisamitalia, joista neljä hän on saavuttanut henkilökohtaisilta matkoilta. Hän on edustanut Suomea muun muassa neljissä olympialaisissa.

Yleisradiolle Pärmäkoski kommentoi mahdollista viimeistä arvokisahiihtoaan näin:

– Harjoituskauteen lähtiessä olin ihan satavarma, että tämä on viimeinen kausi. Mutta en osaa tällä hetkellä sanoa vastausta siihen.

Lauantain kilpailussa Pärmäkoski oli 15:s. Hän hävisi ylivoimaiselle voittajalle, ruotsalaiselle Ebba Anderssonille 3.13,7 minuuttia.

Lauantain kilpailussa Pärmäkoski vaihtoi sukset jo 7,5 kilometrin kohdalla, kun muut kärkihiihtäjät vaihtoivat sukset vasta puolimatkasta.

– Vaikeaa oli tänään. Suksi oli kyllä liukas, mutta en saanut riittävästi pitoa, jalat olivat väsyneet. Ei missään nimessä hyvää hiihtämistä. Otin ”boksista” pitävämmän suksen matkaan. Ja se oli varmaankin oikea ratkaisu, että kävin vaihtamassa siinä vaiheessa, Pärmäkoski kertoi Viaplaylla.

Kerttu Niskanen oli lauantain kilpailussa kuudes hävittyään voittajalle 1.08,2 minuuttia.

Seuraavat hiihdon arvokisat sauvotaan vuonna 2025 Norjan Trondheimissa. Planican MM-hiihdot jatkuvat vielä sunnuntaina, jolloin ohjelmassa on miesten 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan taisto.

Pärmäkoski sanoi Viaplaylla odottaneensa Planican laduilta itseltään parempaa. Hän jäi mitalitta.

Krista Pärmäkoski MM-ladulla lauantaina.

Krista Pärmäkoski on naimisissa Tommi Pärmäkosken, 39, kanssa. Tommi Pärmäkoski on tullut tunnetuksi useiden lajien kuntovalmentajana ja hänet tiedetään myös Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluvastaavan tehtävästä.

Krista Pärmäkosken pitkäaikainen henkilökohtainen valmentaja on Matti Haavisto.

Täydennetty kello 15.40 Pärmäkosken lausunto Ylelle.