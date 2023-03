Suomen uuden sankarihiihtäjän isä herkistyi MM-areenalla – äitiä alkoi hirvittää, kun tieto valmennuksen tempusta tuli

Isä Marko Anttola kertoo, millaisen viestin hän ankkuriksi joutuneelle pojalleen antoi kisan aattona.

Planica

Epäuskoa, riemua, juhlintaa. Sellaiset ovat tunnelmat Planican MM-hiihtostadionin suomalaiskulmauksessa, kun Niko Anttola, 20, tuo Suomen viestijoukkueen sensaatiomaisesti toisena maaliin.

– Kiitos, Suomi” ja ”torille”, huutavat suomalaisfanit. Osa pyyhkii kyyneleitä, monet halaavat, jotkut heittävät ylävitosia. Kaikilla on epätodellinen olo. Näin ei pitänyt tapahtua.

Anttola on kuin viilipytty, kun hän astelee televisiohaastatteluihin. Samaan aikaan tunteet sen sijaan myllertävät suurina stadionin liepeillä. Isä ja valmentaja Marko Anttola ja äiti Heli Niemelä yrittävät yhä sisäistää, mitä oikein tapahtui.

– Jos vaikka huomenaamulla tajuaisi, että ei tämä ollutkaan unta, Niemelä sanoo ja naurahtaa.

Isä Anttola sanoo, että pahin jännitys on jo laantunut, vaikka kuulemma jännityksen taso ei aivan mahdottomaksi noussutkaan.

– Totta kai tiukimmilla hetkillä sitä mietti, että miten se lähtee kääntymään. Toisella vitosella olin jo aika huojentunut, hän sanoo.

Hopea alkoi maistua varmalta tarkemmin 5,9 kilometrin väliaikapisteellä.

– Toiset löivät jarrut päälle mäessä ja alkoivat taistella pronssista. Ajattelin, että nyt tämä riittää ihan varmasti, ladun varressa viestikisaa jännittänyt Marko Anttola sanoo.

Joukkueen muun jäsenet, Iivo Niskanen, Ristomatti Hakola ja Perttu Hyvärinen nostivat sankariankkurin hopeatuoliin maalissa.

Nuori Anttola heitettiin kylmänviileästi ankkuriksi. Äiti Heli Niemelä kertoo, että kun tieto tuli, aluksi hirvitti. Isä oli poikaan yhteydessä viestikisan aattona.

– Mietin, että tuo voi olla aivan hyvä taktiikka joukkueelle sitten kuitenkin. Mutta ajattelin, että kova paikka se on. Sanoin vain, että tee kylmäpäinen hiihto.

Juuri sellaisen Anttola teki.

– Nikolla on hyvä kisapää. Hän uskaltaa tehdä oman suorituksensa.

Ankkurin roolissa kantaa aina suurimmat paineet. Kun Suomen johto takaa-ajajiin oli lisäksi reilu, mutta ei ratkaiseva, paine vain kasvoi. Nuori superlupaus oli äkkiä tilanteessa, jossa oli roimasti hävittävää.

– Kyllä siinä mietti, että riittääkö se vai ei, Heli Niemelä sanoo.

– Kun saivat pikkaisen Peraa kiinni, niin mietin, onko tuo riittävästi. Mutta kun se lähti hyvin käyntiin, niin olin luottavainen. Eivät ne aikaerot 15 kilometrilläkään olleet niin mahdottomat, Marko Anttola toteaa.

Anttola oli suurelle yleisölle tuntematon nimi ennen näitä kisoja. Lajiväki on 20-vuotiaan hiihtäjän taidot ja lahjakkuuden tienneet jo kauan. Lopputalvi on ollut melkoista juhlaa, kun kuukauden sisään on tullut nuorten maailmanmestaruus ja aikuisten viestihopea.

– Ei kyllä ollut minkäänlaista ajatusta, että näin voisi käydä. Tämä on ihan..., Marko Anttola sanoo ja herkistyy.

MM-hopea on iso juttu koko perheelle.

– Ei tätä tähän paikkaan osannut millään odottaa. Tämä oli tosi iso yllätys. Se, että hän on viestijoukkueessa... Ei sitä osannut odottaa. Kyllä tässä on aika hämmentynyt olo, isä sanoo.

Millainen Niko Anttola oikein on?

– Tosi rauhallinen, määrätietoinen ja päättäväinen, vanhemmat kertovat.

Pari viikkoa sitten 20 vuotta täyttäneestä Anttolasta tuli historian nuorin suomalaismies, joka on voittanut hiihdon arvokisamitalin. Hän vei sen tittelin Harri Kirvesniemeltä, joka voitti viestipronssia 21-vuotiaana Lake Placidin olympialaisissa 1980.