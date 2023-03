MM-tuomio: Yksi kuva kertoo kaiken Suomen hopeasankarista – uskomaton ero Iivo Niskaseen

MM-tuomiossa ruoditaan perjantain tapahtumia.

Perjantain herkkupalana MM-kisoissa oli miesten hiihtoviesti, jossa Suomi voitti ensimmäisen arvokisamitalinsa 14 vuoteen.

Suomen nelikko Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Niko Anttola pokkasi Norjan jälkeen MM-hopeaa. Pronssi meni Saksalle.

Tuomioon osallistuu tuttu kolmikko: Pekka Holopainen ja Tatu Myllykoski Planicasta sekä Ville Touru Helsingistä.

Pekka Holopainen

Tähti

Ylivoimaisesti helpoin valinta kisoissa tähän saakka. Juuri 20 vuotta täyttänyt Niko Anttola oli ankkuriosuudella suorastaan jäätävä soturi haastavassa tilanteessa. Poika näki mahdollisuudet eikä uhat ja on nyt kansallissankari. Kolmanneksi kovin osuusaika!

Tarina

Ristomatti Hakolan kausi on taas ollut sairastelun takia kovin katkonainen, ja tosimielistä kilvanhiihtoa on tullut vähän. Ja kun tietää, että Hakola kärsii pahimmillaan sietämättömästä kilpailujännityksestä, aamun on täytynyt olla kamala. Hallittu, kykyjen mukainen hiihto.

Ristomatti Hakola on kertonut pohtineensa viime kesän sairasteluhelvetissä jopa hiihtouransa lopettamista. Nyt hän tuuletti Planicassa MM-viestimitalistina.

Moka

Niko Anttolaa jahdannut neljän miehen porukka ei oikein saanut työjärjestystään selväksi, ja matka loppui kesken ennen kuin työt ehdittiin porukassa jakaa. Toki Anttolallakin olisi voinut olla lisää annettavaa.

Tyyli

Iivo Niskanen on varmasti muutaman kerrankin miettinyt, tuleeko hänestä koskaan arvokisamitalistia 4x10 kilometrin viestissä. Nyt tuli, ja se on todella oikein, kun mies on seitsemän kertaa kahdeksasta passittanut kolmosmiehen matkaan mitalipaikalta.

Yllätys

Iivo Niskasen veto kakkososuudella oli taas eläimellinen, mutta ei samalla tavalla ääridominoiva kuin vuosi sitten olympiakisoissa, joissa vastassa oli paljon kovempi mies Aleksandr Bolshunov kuin Pål Golberg. Häntä Niskanen kepitti lopulta kaksi sekuntia. On mitalitaistossa sunnuntaina.

Tatu Myllykoski

Tähti

Ei kahta sanaa: Niko Anttola! Käsittämätön veto kovimmassa mahdollisessa paikassa. Anttolan käytös hopeajuhlissa kertoo kaiken hänen mielenlaadustaan. Nuorimies oli heti maalilinjan ylitettyään ja pitkään sen jälkeenkin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Hän operoi suurmestarin tyyneydellä.

Kuvaava otos. Kokeneemmat viestimiehet ovat onnensa kukkuloilla, Anttola naama peruslukemilla.

Tarina

Suomen kannalta saattoi olla lottovoitto, että Hans Christer Holund sauvoi karkuun avausosuudella. Näin Niskanen ei saanut Pål Golbergia kiinni, eikä Hyvärisen tarvinnut kiihdyttää omalle lenkilleen ylihiihtäjä Simen Hegstad Krügerin kanssa. Siinä tahdissa Hyvärinen olisi saattanut hyvin rynkyttää itsensä pihalle – kuten viesteissä niin monesti aikaisemmin.

Moka

Italian viesti oli täyskatastrofi. Diemar Nöckler kaatui ja katkoi sauvansa avausosuudella. Fransesco De Fabiani joutui vaihtamaan sukseaan seuraavalla. Jokerikortiksi kaavailtu Italia oli lopulta yhdeksäs.

Tyyli

Iivo Niskasesta näki jo vaihtoalueella ennen hänen osuuttaan, että tänään tärähtää. Olympiavoittaja tepasteli muiden hiihtäjien seassa alfauroksen elkein. Kaikesta paistoi järkähtämätön itseluottamus. Vaikutelma vahvistui, kun Hakola läppäsi hänet matkaan. Niskanen hiihti ensimmäiset potkunsa korostetun leppoisasti kuin näyttäen, että menkäähän vain pojat, minä tämän kuitenkin voitan.

Iivo Niskanen paahtoi jäätävän osuuden.

Yllätys

On suomalaisten hiihtoperinteiden vastaista, että vasta 20-vuotias hiihtäjä suksii maailman kärjen vauhtia. Yleensä kehitys tyssää viimeistään parinkympin tietämillä. Anttolallakin on tosin vuori kiivettävänään, sillä hän astuu asepalvelukseen keväällä. Toivottavasti kuormituksenhallinta onnistuu.

Ville Touru

Tähti

Pari viikkoa sitten 20 vuotta täyttäneestä Niko Anttolasta tuli selvästi Suomen historian nuorin hiihdon arvokisamitalin voittanut mies. Ennen tätä titteliä piti hallussaan Harri Kirvesniemi, joka oli 21 vuotta ja 9 kuukautta voittaessaan viestipronssia Lake Placidissa 1980.

Tarina

Niko Anttola hiihti itsensä kerta heitolla koko Suomen tietoisuuteen, kuten aikoinaan Iivo Niskanen ensimmäisissä arvokisoissaan Sotshissa. Tämä oli vasta alkusoittoa. Megalupaus Anttolasta tulee Suomen maastohiihdon seuraava soihdunkantaja, joka kahmii vielä lukuisia mitaleja arvokisoista. Hiljainen ja ujolta vaikuttava nuori mies saa tottua valokeilaan.

Tuskin oli viimeinen kerta, kun Anttolaa nostellaan maalialueella sankarina.

Moka

Mitalijuhlien jalkoihin jäi se kenties valtavakin uutinen, että 12-kertainen arvokisamitalisti Krista Pärmäkoski saattaa hiihtää lauantaina upean uransa viimeisen arvokisastartin. Jos näin todella on, se ansaitsee ison huomion. ”Se jää nähtäväksi. Tiedänkö vai en. Sitä saatte odottaa – ainakin vielä huomiseen”, Pärmäkoski vastasi uteluihin arvoituksellisesti perjantaina.

Onko Krista Pärmäkoski, 32, enää mukana seuraavissa MM-kisoissa Trondheimissa 2025?

Tyyli

Norjassa haukuttiin viesti pystyyn. Ymmärrettävää, koska olihan tämä Norjan kannalta kuolettavan tylsä kisa, joka toi 12. peräkkäisen miesten viestin MM-kullan. Kulta jaettiin jo avausosuudella noin kilometrin kohdalla, kun kukaan ei edes yrittänyt vastata Hans Christer Holundin iskuun.

Yllätys

Ykskaks yllättäen tilanne keikahtanut niin, että näistä kisoistahan voi tulla vielä Suomelle oikein positiiviset. Yllättävän viestimitalin jälkeen Kerttu Niskanen lähtee lauantaina mitalisuosikkina 30 kilometrillä (p), ja pikkuvelikin näyttäisi olevan mitalikunnossa sunnuntaina. Kaksi suomalaismitalia olisi varsin neutraali suoritus, kolme kääntyisi jo onnistuneen puolelle!