Tähän ratkesi Suomen fantastinen MM-hopea – ”pelikortti” toimi vihdoin!

Suomen miehet saavuttivat ensimmäisen viestimitalin 14 vuoteen.

Planican 4x10 kilometrin MM-viestistä tuli suomalaisittain ikimuistoinen. Suomi katkaisi tuskaisan pitkän, 14 vuoden mitalittoman putken, miesten arvokisaviestissä.

Nelikko Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Niko Anttola toi Suomelle hopeaa. Norja vei kultaa.

– Tuntuu älyttömän hyvältä. Niin monta kertaa edellisenkin 10 vuoden aikana on ollut viestiin mitaliodotuksia, mutta sitä ei ole tullut, Sanoman hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi tunnelmoi.

Kirvesniemi oli itse 1980- ja 1990-luvuilla voittamassa peräti kymmentä arvokisojen viestimitalia. Planican ”yllätysmitali” kosketti hiihtolegendaa syvästi.

– Tämä tuntuu jopa paremmalta kuin moni oma mitali. Ne olivat monesti aika odotettuja. Tämä oli todella voitettu hopea. Samalla tämä on koko suomalaisen mieshiihdon kannalta todella tärkeää.

Kirvesniemen mukaan ”Iivo-pelikortti” toimi vihdoin. Sillä hän tarkoittaa, että Suomella on ollut jo vuosia Niskasen kaltainen superase viestijoukkueessa, mutta sitä ei ole pystytty hyödyntämään tarpeeksi.

Esimerkiksi vuosi sitten Pekingin olympiaviestissä Niskanen hiihti niin ikään sensaatiomaisen osuuden, mutta koska Hakola oli katkennut jo aloittajana, mitalitaistoon ei ollut asiaa.

– Kun muut joukkueesta onnistuivat nyt omalla tasollaan, Iivon hiihdolla saatiin revittyä ero, Kirvesniemi sanoo.

Perjantain viestin avaajana MM-kisansa avanneen Hakolan kunto oli ennakkoon kysymysmerkki. Norja meni menojaan jo avausosuudella, mutta Hakola pystyi tuomaan viestin Niskaselle loistoasemissa pääryhmän kärkipaikoilla.

Niskanen jätti pääkilpailijat, Ruotsin Jens Burmanin ja Ranskan Hugo Lapalus’n, kakkososuudella peräti 38 sekunnin päähän.

Niskanen repi toisella osuudella yli puolen minuutin kaulan ja toi viesti kakkospaikalle Hyväriselle.

Sen jälkeen nähtiin mitalin ratkaissut tilanne. Jahtiporukka ei lähtenytkään ajamaan yksin hiihtänyttä Hyväristä raivoisasti kiinni, vaan keskittyi enemmän pronssitaistoon.

Hyvärinen teki takuuvarmaa laatutyötä ja toi Suomen viimeiseen vaihtoon 30 sekunnin erolla kolmossijasta taistelleeseen jahtiryhmään.

– Suomen vastustajat alkoivatkin taistella pronssista. Ranskalta, Ruotsilta tai Saksalta ei löytynytkään ketään halukasta uhraamaan itsensä vetämällä ja tavoittelemalla hopeaa, Kirvesniemi sanoo.

– Se pelasi Suomen pussiin.

Sama kaava jatkui myös ankkuriosuudella, jonne Suomi jätti kylmäpäisesti miesten arvokisahistoriansa nuorimman ankkurin, vasta 20-vuotiaan Anttolan.

– Ankkuriosuudelle lähdettäessä ajattelin, lähteekö joku pitämään vauhtia vai ei, mikä pelaa Suomen pussiin. Kukaan ei lähtenyt.

Anttola piti päänsä kylmänä. Hän piti tasaisesti vauhtia, eikä jahtiporukasta löytynyt halukkaista vetomiehiä ennen kuin vasta parilla viimeisellä kilometrillä. Se oli jo liian myöhään.

– Se oli todella tyypillistä viestihiihtoa jahtiporukalta. Kun nyt oli kyseessä vielä pronssitaisto, kukaan ei halunnut lähteä ajamaan kiinni, koska silloin helposti uhraa itsensä, kun muut voivat peesata. Tilanne olisi voinut olla erilainen, jos siinä porukassa olisi taisteltu sekä hopeasta että pronssista.

Kun Liberecistä 2009 tuli MM-pronssia, edellinen näin kirkas miesten viestimitali tuli MM-Trondheimistä 1997, jolloin nelikko Kirvesniemi, Mika Myllylä, Jari Räsänen ja Jari Isometsä toi Suomen miesten edellisen viestihopean.

Planican hopeaviesti saattoi olla alku jonkin suuremman. Uransa ensimmäisissä arvokisoissa hiihtänyt Anttola ankkuroi heti tulikasteessaan Suomen kauan odotetulle mitalille.

– Anttola on onnistunut nyt molemmissa arvokisastarteissaan todella hyvin. Se luo urheilijalle sellaisen mielikuvan, että hän on isojen kisojen urheilija. Siitä on aika paljon parempi lähteä tulevaan kuin siitä, että olisi hiihtänyt arvokisoissa heti alakanttiin.

Joukkuekaverit nostivat ankkuri Anttolan hopeatuoliin maalissa.

Anttolaa pidetään Suomen mieshiihdon suurimpana lupauksena sitten Niskasen.

– Iivon saappaat ovat totta kai hurjat, mutta Anttola on tiedetty jo pitkään mielettömän lahjakkaaksi. Tämän hetken näkymien perusteella hänellä on erittäin hyvä potentiaali nousta henkilökohtaisia arvokisamitaleja voittavaksi hiihtäjäksi.

– Ajatelkaapa, kuinka iso kehityspotentiaali Anttolalla on jo seuraavaan arvokisaviestiin (MM 2025). Se on melkoinen. Suomi pystyy olemaan jo silloin huomattavasti parempi kuin mitä on tällä hetkellä, Kirvesniemi herkuttelee.