Suomen valmentaja kirkui riemusta maalialueella – hehkutti Niko Anttolaa: ”Ihan mielettömän kypsä suoritus”

Juho Halonen ei säästellyt ylisanoja arvioidessaan Niko Anttolan ankkuriosuutta.

Suomen valmennusryhmän Juho Halonen tuuletti miesten viestihopeaa villisti.

Halosen tunteet olivat pinnassa, kun hän säntäsi riemusta kirkuen halaamaan Ristomatti Hakolaa, Iivo Niskasta, Perttu Hyväristä ja Niko Anttolaa.

Yllätyshopean Suomelle varmisti 20-vuotias Anttola, jonka pää kesti tuimassa paikassa ankkuriosuudella.

– Ihan mielettömän kypsä suoritus, Halonen suitsutti Anttolaa.

Viesti oli nuorten maailmanmestarin toinen aikuisten arvokisastartti. Torstaina Anttola keräsi kehuja 15 kilometrin vapaan kisassa, jossa loppusijoitus oli 24:s.

– Molemmat startit tällä viikolla olivat aivan huikeita. Todella kovat (Friedrich) Mochit ja kumppanit pääsivät ajamaan takaa iskuetäisyydeltä, mutta pystyi hän vetämään kylmäpäisen suorituksen ja puolustamaan upeasti hopea mitalin Suomelle, Halonen analysoi koko matkan yksin hiihtäneen Anttolan suoritusta.

Halonen ei säästellyt ylisanoja ennustaessaan Anttolan tulevaisuutta.

– Jos kaikki menee nappiin, niin ihan mieletön tulevaisuus. Huikeaa, että ensimmäinen aikuisten arvokisalätkä on jo taskussa. Niko on uskomattoman hieno jätkä, tästä on hyvä jatkaa.

Anttolan hallittu hiihto toi Suomelle Planican MM-hiihtojen ensimmäisen mitalin. Samalla päättyi 14 vuoden kuiva kausi miesten pitkässä viestissä.

– Koko tiimille ihan upea juttu. Vähän alavireistä on ollut, mutta nyt saatiin tällainen jymypaukku.

– Parhaat matkat on viikonlopulle edessä.

Norja hallitsi viestiä alusta loppuun ja otti odotetusti kultaa. Saksa nappasi pronssiset mitalit Ruotsin jäädessä kuudenneksi.