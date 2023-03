Krista Pärmäkoski vihjailee jättimäisestä uutisesta – ”Saatte odottaa huomiseen”

Krista Pärmäkoski kommentoi lopettamispuheita perjantaina.

Planica

Maastohiihtäjä Krista Pärmäkosken manageri Aki Pajunoja kohautti torstaina Twitterissä kysymällä seuraajiltaan, hiihtääkö Pärmäkoski uransa viimeisen arvokisamatkan lauantaina 30 kilometrin (p) yhteislähtökisassa.

Pajunojan vihjaileva twiitti kirvoitti vilkasta keskustelua.

Pärmäkoski, 32, hymyili arvoituksellisesti kuultuaan kysymyksen managerinsa masinoimasta Twitter-äänestyksestä.

– Kysyin Akilta, tietääkö hän itse vastausta kysymykseen. Hän vastasi ei.

Tiedätkö sinä?

– Se jää nähtäväksi. Tiedänkö vai en. Sitä saatte odottaa – ainakin vielä huomiseen, Pärmäkoski vastasi hersyvästi nauraen.

Puolenpäivän aikaan 46 prosenttia ihmisistä oli vastannut Pajunojan kysymykseen ”ei lopeta”.

– Joo-o, aika tasaista. Kansa ei siis tiedä, mitä haluaa, hiihtäjä hekotteli.

Seuraavat hiihdon arvokisat mitellään 2025 Norjan Trondheimissa.

Pärmäkoski on hiihtänyt Planicassa jo neljä kisaa. Hänen olonsa on silti ”ihan hyvä”.

– Eilinen viesti oli parempaa hiihtämistä. Olen ihan luottavainen.

Lauantaiksi on luvattu hurjaa talviurheilusäätä: lämpötila saattaa kohota lähelle kymmentä plusastetta, ja auringon on ennustettu porottavan täydeltä terältä.

Kilpailusta tulee raaka.

– Tänään pitää saada riittävästi nestettä kehoon. Jos on yhtä lämmin kuin skiathlonissa, pitää varmaan lahkeitakin leikellä.

Pärmäkoski on edustanut Suomea seitsemissä MM-kisoissa ja neljissä olympialaisissa. Hän on voittanut 12 arvokisamitalia, joista neljä on henkilökohtaisilta matkoilta.