Jelena Välben puhelu kertoo kaiken Venäjän omista MM-kisoista – ”He eivät ole vielä hiihtäneet lumella”

Venäjän kutsut eivät sytyttäneet maan rajojen ulkopuolella.

Kansainvälisistä kilpailuista suljettu Venäjä päätti järjestää ”omat MM-kisansa” samaan aikaan kuin oikeat MM-kisat kilpaillaan Planicassa.

Kisojen ohjelma on lähes identtinen. Torstaina Malinovkassa hiihdettiin naisten 4x5 kilometrin viestikilpailu – kuten Planicassakin.

Pietarin alueen joukkue voitti ennen Tatarstanin tasavallan joukkuetta. Moskovan nelikko sijoittui neljänneksi.

Yllätyksiä riitti, sillä mitalistien joukossa ei ollut maan johtavia hiihtotähtiä. Natalia Neprajevan Arkangelin joukkue oli neljäs.

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe kertoi keskiviikkona lehdistötilaisuudessa, että tapahtuma järjestetään jatkossakin. Kisojen laajentaminen on myös suunnitteilla.

– Eivätkö kazakstanilaiset olleet vapaan kilpailussa mukana? Kutsuimme heidät ja monen muun maan edustajat, mutta heillä ei ollut toista tai kolmatta joukkuetta lähtövalmiina, Välbe kuvaili.

Kisoihin etsittiin osallistujia Venäjälle ystävällismielisistä, mutta hyvin laihan talviurheiluhistorian maista.

– Olimme yhteydessä Kiinaan, Mongoliaan ja Iraniin. Mutta esimerkiksi iranilaiset eivät olleet vielä hiihtäneet lumella, ainoastaan rullasuksilla. Kiinassa ei ole vahvoja hiihtäjiä paitsi he, jotka käyvät maailmancupissa. Lisäksi heillä on kovat koronarajoitukset. Yhteyksiä on, mutta he ovat kohteliaasti kieltäytyneet.

Kaikesta huolimatta Välbe kehui kovasti Malinovkassa järjestettyjen kisojen tasoa. Hän ainoastaan harmitteli, että kaikilta Venäjän alueilta ei lähtenyt joukkuetta kisoihin.

– Tämä on ollut hyvä tapahtuma. Näitä voidaan järjestää riippumatta siitä, olemmeko mukana kansainvälisissä kilpailuissa.

Välben mukaan hiihtoliitto harkitsee myös oman Tour de Skin käynnistämistä ensi vuonna.

Malinovkan turnajaiset huipentuvat viikonloppuna – kuten arvata sopii – miesten viestiin sekä naisten että miesten pitkiin hiihtomatkoihin.