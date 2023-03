Hölmöily kävi kalliiksi! Norjan hiihtokarjun silmittömällä riehumisella rajut seuraukset:

Håvard Solås Taugbölin kausi ja käsi ovat paketissa.

Vaikka Norjan miehet avasivat MM-urakkansa viime viikolla sprintin kaksoisvoitolla, kaikille vuonomaan urheilijoille ei jäänyt kisasta hyvä maku.

Mitalikandidaatteihin kuuluneen Håvard Solås Taugbölin kisa päättyi jo alkuerävaiheessa kaatumiseen, kun ruotsalainen Marcus Grate törmäsi häneen. Raivostunut norjalainen purki kiukkuaan lyömällä tolppaa, joka osoittautui turhan lujatekoiseksi. Taugböl ilmestyi hetken kuluttua haastattelualueelle käsi siteissä.

Tuolloin Taugböl vielä vakuutteli käden olevan vain vähän hellänä, mutta muuten kunnossa. Totuus on kuitenkin toinen.

Muun muassa ruotsalaislehti Aftonbladet kertoo, että Taugbölin kädessä on murtuma ja miehen kausi on käden tavoin paketissa.

– Kun olin mennyt kisan jälkeen stadionrakennuksen kellariin, viha valtasi minut. Löin tolppaa nyrkilläni. Olen oikeasti järkevä mies, mutta silloin olin vihainen, Taugböl kertoi norjalaiselle GD:lle Aftonbladetin mukaan.

– Nyt pidän kädessäni viikon ajan kipsiä. Kun se poistetaan, pitää välttää kuormitusta vielä viisi viikkoa.

Taugbölin kohtalo herätti Norjassa raivoa muissakin kuin miehessä itsessään. Esimerkiksi NRK:n asiantuntijana kisoissa toimiva Therese Johaug ja valmentaja Eirik Myhr Nossum panivat kolarin ruotsalaisen Graten piikkiin.

– Tämä on kauheaa, Håvard-parka. Hän on käyttänyt tuhansia tunteja harjoitteluun ja sitten hänet yksinkertaisesti kaadettiin, se on brutaalia, Johaug kommentoi tilannetta tuolloin Aftonbladetin mukaan.

– Ruotsalainen menee sinne, missä ei ole tilaa ja työntää Håvardin ulos linjaltaan. Päivänselvä diskauksen paikka. Håvardille siitäkään ei valitettavasti olisi mitään iloa, ruoti Nossum.

Taugbölin ja Erik Valnesin kaatumisista huolimatta Norja juhli miesten sprintissä kaksoisvoittoa. Muilta miesten henkilökohtaisilta matkoilta maa on kahminut neloisvoitot.

Norjalaisten ylivoiman odotetaan jatkuvan perjantaina miesten viestissä. Sunnuntaina miesten 50 kilometrillä (p) Iivo Niskaselta toivotaan maan neloisvoittoputken katkaisua.