Suomalaismiljonääri iski silmänsä hiihtolupaukseen: ”Saa soittaa”

Ponssen suuromistaja Juha Vidgren on suomalaisen urheilun merkittävimpiä mesenaatteja. Hän katsoo nyt hiihdon MM-kisoja Tero Pitkämäen kanssa.

Ilmalan areenassa kastui moni silmäkulma alkuvuodesta 2015, kun Vuoden urheilijaksi Sami Jauhojärven kanssa valittu Iivo Niskanen piti kiitospuhettaan. Nuoren olympiavoittajan ääni sortui, kun Niskanen kuvasi 2010 edesmenneen Einari Vidgrenin henkistä ja taloudellista merkitystä uransa alkutaipaleilla.

Oman kylän eli Vieremän patruuna halusi omalta, merkittävältä osaltaan auttaa Niskasen hiihtäviä sisaruksia toteuttamaan urheilu-unelmansa.

– Muistan oikein hyvin sen hetken. Siinä oli iso tunnelataus meidän perheessämme, kertoi Juha Vidgren torstaina Planicassa.

Hän omistaa runsaan viidenneksen isänsä luomuksesta, pörssiyhtiö Ponssesta, joka valmistaa Vieremällä metsäkoneita vajaan 700 työntekijän voimin. Vidgren kuuluu yhtiön hallitukseen.

Kävelijä Valentin Kononen vauhdissa Helsingin EM-kisojen 50 kilometrillä 1994. Hän oli ensimmäinen metsäkoneyhtiö Ponssen sponsoroima urheilija.

Ponsse on varsinkin 2000-luvulla profiloitunut todella merkittäväksi suomalaisen urheilun sponsoriksi. Iivo ja Kerttu Niskanen, Vidgrenin seurassa Planican MM-kisoja seuraava keihäslegenda Tero Pitkämäki, lentopalloilija Antti Siltala ja ralliautoilija Esapekka Lappi kelpaavat hyviksi esimerkeiksi. Jokaisen lajikin liittyy ainakin jollakin tavalla mielikuviin metsästä tai vähintään maaseutu-Suomeen.

Ensimmäinen Ponssen tukema huippu-urheilija oli 1990-luvulla kävelijä Valentin Kononen.

– Joskus vuoden 2010 kohdilla Ponsse laittoi urheilusponsorointiin noin 300 000 euroa vuodessa. Summa on siitä jonkin verran kasvanut, mutta ei valtavasti, Vidgren sanoo.

Yhteensä yhtiö on käyttänyt urheilusponsorointiin siis miljoonia euroja.

Ponsse etsii aktiivisesti myös uusia urheilijoita talliinsa, ja yksi nimi eli hiihtäjä Niko Anttola on viime aikoina tehnyt Vidgreniinkin suuren vaikutuksen.

20-vuotias hiihtokomeetta Niko Anttola on tehnyt suuren vaikutuksen Juha Vidgreniin.

– Saa soittaa. Voidaan puhua, Vidgren vinkkaa nuorelle hiihtäjälupaukselle, jonka luulisi tarttuvan toimeen.

– Hän on selvästi poikkeuksellisen lahjakas nuori urheilija, ja seuraavaa sukupolvea sinne Niskasten jälkeiselle ajalle pitää jo alkaa miettiä.

Juha Vidgren on Planicassa seuraamassa MM-kisoja.

Vidgren on erittäin laaja-alaisesti urheilusta kiinnostunut ja keskustelee mielellään eri lajien urheilijoiden kanssa.

– Se hämmästyttää, miten kädestä suuhun monet erittäin hyvät, kansainvälisillä tavoitteilla treenaavat urheilijat Suomessa elävät. Kyllä ohuilla mennään.

Norjan ja Ruotsin urheilusponsorointimarkkinat ovat noin kolme kertaa isommat kuin Suomessa. Molemmat maat yritystoimintansa kautta hyvin tunteva Vidgren tietää asian hyvin.

– Ruotsissa on yksinkertaisesti enemmän isoja yrityksiä isolla määrällä toimialoja. Norjalla on öljyä.

Ponssen motiivia panostaa merkittävästi urheilusponsorointiin on myös ihmetelty. Yhtiön valmistamat harvesterit ja kuormatraktorit eivät ole varsinaisia kuluttajatuotteita.

– Perheemme on aina ollut hyvin kiinnostunut urheilusta. Se on lähtökohta. Toinen on ollut levittää hyvää Ylä-Savon alueelle; olemme hyvin kotiseutuhenkisiä. Kolmanneksi uskomme vahvasti huippu-urheilun esikuvavaikutukseen monissa hyvissä asioissa, kuten lasten liikkumisessa.

Oli tietysti muitakin syitä.

– Totta kai olemme myös halunneet saada yritykselle lisää tunnettuutta ja myönteistä näkyvyyttä, sanoo Vidgren, jonka isä tunnettiin myös merkittävästä ravuritallistaan.

Tämä perinne on suvussa jatkunut.

Vidgrenien otetta urheilijoihinsa kuvaa hyvin, että Juha Vidgren on esimerkiksi Pitkämäen ja Iivo Niskasen läheinen ystävä.

Joukkueurheilussa Ponssen logo tunnetaan ainakin KalPan peliasusta.