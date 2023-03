Tässä on Suomen naisten MM-viestijoukkue – avaajalotto jatkuu

Suomen MM-viestijoukkue torstaille julkaistiin.

Naisten 4x5 kilometrin MM-viesti hiihdetään torstaina kello 13.30 alkaen.

Suomen joukkue hiihtojärjestyksessä on Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo ja Krista Pärmäkoski. Joukkuetta voidaan pitää varsin odotettuna.

Matintalo ja Niskanen siis hiihtävät perinteisellä, Piippo ja Pärmäkoski vapaalla hiihtotavalla.

Matintalon avausosuuden myötä Suomen naisten viestijoukkueen viime vuosien avaajalotto jatkuu. Suomella on ollut nyt viidessä peräkkäisessä arvokisaviestissä joka kerta eri avaaja: Aino-Kaisa Saarinen (olympialaiset 2018), Laura Mononen (MM-2019), Jasmi Joensuu (MM-2021), Anne Kyllönen (olympialaiset 2022) ja nyt Matintalo.

Tälläkin kertaa avaajan paikka oli kaikkea muuta kuin selvä, sillä Matintalo kyykkäsi pahasti päämatkallaan sprintissä. Joensuuta kaavailtiin sen jälkeen viestiavaajaksi, mutta hänkin hyytyi kisojen edetessä. Kolmas vaihtoehto spekulaatioissa oli Kyllönen.

Suomen nelikosta Pärmäkoskelle, 32, kyseessä on jo uran yhdeksäs arvokisaviesti. Kahdeksatta kertaa Pärmäkoski on ankkurina. Niskaselle, 34, kyseessä on puolestaan seitsemäs arvokisaviesti.

Matintalo, 26, on mukana viestinelikossa kolmatta kertaa putkeen, mutta viestin avaajana hän on ensi kertaa.

Piipolle, 24, kyseessä uran toinen arvokisaviesti. Hän hiihti ankkurina MM-Seefeldissä 2019, jolloin Suomi jäi kuudenneksi.

Suomi ei ole saavuttanut Planican MM-kisoista vielä yhtäkään mitalia. Myös naisten viestissä se on ennakkokaavailujen perusteella tiukassa.

Ykkössuosikki Ruotsi ja kakkossuosikki Norja ovat ennakolta selvästi edellä. Lisäksi kaksi muuta mitaliehdokasta Yhdysvallat ja Saksa saavat jalkeille varsin kilpailukykyiset porukat.

Suomi on saavuttanut neljästä edellisestä naisten arvokisaviestistä vain yhden mitalin. Se ainoa eli Oberstdorfin MM-pronssi 2021 oli yllätysmitali.

Ruotsin joukkueen tasosta kertoo, että näissä kisoissa jo sprintin ja parisprintin MM-kultaa voittanut Jonna Sundling jäi ulos viestinelikosta.

Kärkimaiden joukkueet Ruotsi: Emma Ribom, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Maja Dahlqvist Norja: Tiril Udnes Weng, Astrid Öyre Slind, Ingvild Flugstad Östberg, Anne Kjersti Kalvå Suomi: Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo, Krista Pärmäkoski USA: Hailey Swirbul, Rosie Brennan, Jessie Diggins, Julia Kern

Saksa: Ei ole julkaissut vielä