Kommentti: Kerttu Niskasen aviomies on erinomainen hiihtoasiantuntija – mutta Norjassa hän ei tätä hommaa tekisi

Kerttu Niskasen aviomiehen ja valmentajan rekrytointi Viaplayn asiantuntijaksi herättää kysymyksiä, joista Mikkosen ei tarvitse vastata yhteenkään, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Viaplayn hiihtoasiantuntijan Juho Mikkosen kanssa pitkään sprinttikilpailuja A-maajoukkuetasollakin kiertänyt Matias Strandvall työskentelee Planican MM-kisoissa ruotsinkielisen Ylen eli Yle Sportenin hiihtoasiantuntijana.

Mikkosesta hänet erottaa äidinkielen lisäksi ainakin se, että Strandvallin aviopuoliso tai muukaan läheinen ei hiihdä MM-joukkueessa, jota hänen pitää toisella kotimaisella arvioida.

Pian MM-kisojen jälkeen vuorokaudenhiihdon ME:tä yrittävä Teemu Virtanen (oik.) ja Juho Mikkonen ovat työpari Viaplayn mediaboksissa Planicassa.

– Minä en integriteettisyistä voisi työskennellä asiantuntijana sellaisessa tilanteessa. En haluaisi asemaan, jossa arvioideni objektiivisuutta päästäisiin tuollaisesta syystä kyseenalaistamaan, Strandvall sanoi.

Hän korosti puhuvansa yleisellä tasolla, arvostelematta vanhan hiihtokaverinsa tekemää valintaa ja pitää tätä hyvänä asiantuntijana.

Mikkonen on kiistatta ollut Viaplayn talviurheilulähetyksissä korkeatasoinen. Selkeäsanaisen miehen ennakko- ja jälkianalyysit ovat laadukkaita, ja kosketuspinta maailman huipputason hiihtovalmennukseen asuu Sotkamossa saman katon alla Kerttu Niskasen muodossa.

Tämä muodostaa kuitenkin journalistisen integriteetin näkökulmasta Strandvallin ylempänä mainitseman, selvän ongelman, joka Viaplayllä on päätetty ilmeisen viileästi sivuuttaa. Tässä tekstissä ei ylipäätään arvostella millään tasolla Mikkosta. Häntä on pyydetty työhön, jonka hän on hoitanut hyvin.

Miehellä on työnteon oikeus, ja rekrytoija on tuntenut kaikki lähtökohdat tarjotessaan Mikkoselle sopimusta.

Vielä vähemmän asiaa tietenkään on syytä vyöryttää Kerttu Niskasen ongelmaksi; hän ei Viaplayn henkilöstöasioista vastaa.

Viaplay on vahva peluri ja näiden MM-kisojenkin televisioija myös Norjassa ja Ruotsissa. Asiantuntijoiden joukosta löytyy sellaisia nimiä kuin Martin Johnsrud Sundby ja Johan Olsson. Katsotaanpa, olisiko tällainen asetelma rajanaapurien asiantuntijakattauksessa mahdollinen.

Naisten 10 kilometrin kilpailu tiistaina puristi totaalisesti mehut Krista Pärmäkoskesta (maassa) ja Kerttu Niskasesta.

– Ei tulisi Ruotsissa kuuloonkaan, kertoi eräs pitkän linjan hiihtotoimittaja.

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n pitkäaikainen, erinomainen asiantuntija on valmentaja Fredrik Aukland.

– Saan kommentoida tv:ssä maailmancupia ja arvokisoja, mutta en Ski Classicsia.

Syy on se, että jälkimmäisen kiertueen kilpailuihin osallistuvat hänen veljensä Anders ja Jörgen.

Harald Thingnes oli NRK:n arvostettu ampumahiihtoreportteri, kunnes Tarjei Bö ja Johannes Thingnes Bö iskivät isosti läpi. Siskonpojistaan Thingnes ei saanut jäädä penkan ääreen raportoimaan vaan miehelle maalattiin uusi lajimaisema.

Joitakin hiihtokisoja televisioivan Norjan TV2:n asiantuntija Petter Northug on saanut kritiikkiä siitä, että on ollut selostamossa myös veljensä Even Northugin kilpailuissa. Northug on ”paikannut” tilannetta suunnilleen teurastamalla velipoikansa arvioinneissaan.

Mikkosen asemaa – jonka herkkyyden hän varmasti tiedostaa, vaikkei sitä keskiviikkona halunnut sanallakaan kommentoida – toki helpottaa, että hänen elämänkumppaninsa ei ole mikään niin kutsuttu rajatapaus maajoukkueessa, päinvastoin.

Harvassa ovat Niskasen uralla olleet ne arvotapahtumat, joissa hän ei olisi saanut hiihtää koko lailla haluamaansa kisaohjelmaa. Mikkosta ei todellakaan päästä epäilemään siitä, että hän julkisuuden voimalla vaimonsa henkilökohtaisena valmentajana lobbaisi elämänkumppaniaan vaikka viestijoukkueeseen. Jonka spekuloidusta kokoonpanosta hän tiistain arviossaan poisti saman hiihtäjän kuin kaikki muutkin näitä MM-kisoja katselleet.

Mikkosella on nimekäs ennakkotapaus eli Olympiakomitean nykyinen huippu-urheiluvastaava Toni Roponen. Hän kommentoi pitkään myös vaimonsa kisoja, muttei enää viimeisellä Yle-pestillään. Roponen selviytyi pääasiassa kuivin jaloin, mutta tukalaan paikkaan hänet selostamossa ja studiossa pantiin.

Vaikka Viaplay Talvi haluaa, että sen lähetykset ovat viihdettä siinä missä journalismiakin, tässä asemassa olevan asiantuntijan rekrytointi osoittaa, että jälkimmäisen lainalaisuudet joko tunnetaan heikosti tai niille viitataan kintaalla.

Eihän tällainen peli nimittäin vetelisi millään muulla journalismin osa-alueella.