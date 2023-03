Norjalaislehti julkaisi kuvia Kläbon ”superkropasta” – näin hän on hankkinut entistä voimakkaammat lihakset

Norjalaistähti on palkannut auttajan toiselta puolelta maailmaa.

Johannes Hösflot Kläbo on päässyt totutusti tuulettamaan.

Norjalaishirmu Johannes Hösflot Kläbo on panostanut tällä kaudella lihaksiinsa.

Norjalaislehti VG julkaisi kuvia paidattomasta Kläbosta. Vuonomaan suursankari on niissä silmin nähden rautaisessa kunnossa. Norjalaislehti kuvaileekin, että 26-vuotiaalla on superkroppa.

Mutta mikä on sen tuorein salaisuus?

Kaksi kultamitalia ja yhden hopean Planican MM-laduilta napsinut hiihtäjä aloitti kesällä yhteistyön fysioterapeutti Megan Stowen kanssa. Stowen asiakkaisiin kuuluu myös NBA:n mestaruuden vuonna 2021 voittanut joukkue Milwaukee Bucks.

Kläbo on lennättänyt yhdysvaltalaisen Stowen jo neljästi Eurooppaan tällä kaudella, norjalaislehti VG kertoo jutussaan. Hiihtotähti maksaa fysioterapeutin matkat omasta pussistaan.

Stowe vietti nyt Planicassa kaksi viikkoa, kunnes palasi maanantaina takaisin Yhdysvaltoihin. Italian puolella majoittuva Norjan maajoukkue oli varannut majapaikkaansa ylimääräisen huoneen, jossa fysioterapeutti viritti 26-vuotiasta hiihtotähteä päivittäin.

Kaksikko on työstänyt etenkin Kläbon ylävartalon lihaksia, Stowe kertoi VG:lle.

Fysioterapeutin mukaan norjalaistähden rintalihakset olivat aiemmin ”jäykät ja hänen selkälihaksistaan puuttui voimaa”.

– Jos lihas on jäykkä, se ei saa tarpeeksi verta ja happea, eikä voimaa näin ollen tule riittävästi. Hänen (Kläbon) saatua lisää liikkuvuutta, hän on saanut myös lisää voimaa, Stowe valotti VG:lle.

Lue lisää: Johannes Hösflot Kläbolla on 9 parempaa ominaisuutta kuin yhdelläkään suomalaisella: ”Ei meillä ole mitään jakoa”

Yhdysvaltalainen kertoi kaksikon hienosäätäneen Kläbon ylävartalon lihaksia ja panostaneen etenkin niska-hartiaseudun lihastasapainoon.

Stowe kehui vuolaasti suojattinsa ammattimaisuutta ja kertoi myös, että Kläbon palautumiskyky on parantunut aiempaan verrattuna.

– Johannes on kaikkein ammattimaisin. Hän on älykäs ja hyvin kurinalainen unen, harjoittelun ja ravinnon suhteen. Hän on kuin sieni, joka haluaa oppia ja kehittyä, muun muassa NBA:n kaksinkertaisen MVP:n Giannis Antetokounmpon kanssa työskennellyt Stowe sanoi.

Lue lisää: Johannes Hösflot Kläbon määräämä tiukka sääntö löi hänen rakkaansa ällikällä: ”Kesti kauan tottua”

Myös Kläbon kommenttien perusteella sijoitus toisella mantereella asuvaan fysioterapeuttiin ei ole mennyt hukkaan.

– En ole koskaan tavannut ihmistä, joka tietää näistä asioista enemmän. Olen onnekas, kun tapasin Meganin, Kläbo tuumi.

Planicassa sivakoidaan keskiviikkona miesten 15 kilometriä vapaalla hiihtotavalla kello 13.30 alkaen. Kläbo on hyökkää ladulle numerolla 48. Suomalaisista kisassa mukana ovat Niko Anttola, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm ja Markus Vuorela.

Päivän muina lajeina on miesten yhdistetyn joukkuekilpailu ja naisten suurmäen kisa.