MM-tuomio: Yksityiskohta tv-lähetyksissä hämmentää – Perttu Hyväriseltä hurja paljastus

Tuomiossa pureudutaan tiistain MM-tapahtumiin.

Suomen mitalitili ei odotetusti avautunut MM-Planicassa vielä tiistainakaan, kun ohjelmassa oli naisten 10 kilometrin vapaan kilpailu.

Kerttu Niskanen oli parhaana suomalaisena yhdeksäs. Eveliina Piippo oli 16:s, Krista Pärmäkoski 17:s ja Jasmi Joensuu 32:s.

Tuomioon osallistuvat Planicasta raportoivat Pekka Holopainen ja Tatu Myllykoski sekä kotitoimituksen Ville Touru.

Pekka Holopainen

Tähti

Hiihtokiertueen sympaattisimpiin henkilöihin kuuluva Jessie Diggins otti vihdoin USA:lle henkilökohtaisen MM-kullan maastohiihdossa. Ei ihan Super Bowlin veroisia otsikoita USA:ssa, mutta juuri oikealle ihmiselle osui.

Jessie Diggins saavutti uransa ensimmäisen henkilökohtaisen arvokisavoiton. Tunteet olivat pinnassa.

Tarina

Kuten Aino-Kaisa Saarinen Yle Puheen radiolähetyksessä sanoi, negatiiviselle spiraalille lähteviä arvokisoja on vaikea kääntää enää toiseen suuntaan. Pelko, epäluulot ja pessimismi ruokkivat sen jälkeen itse itseään.

Moka

Norja jäi komeasti ilman mitalia, ja maan tilanne naisten maastohiihdossa ei todellakaan ole sama kuin Marit Björgenin tai Therese Johaugin aikana. Hiihtopomo Vidar Löfshus jaksaa kuitenkin lonksuttaa leukojaan ja arvostella Frida Karlssonia.

Tyyli

Hiihdon tv-tuotannoissa ei yleensä ole tarjottu katsojille raskaita äänitehosteita maalialueelta loppuun ajettujen urheilijoiden keskeltä. Sloveniassa on toinen tyyli. Eipä tarvinnut kenenkään esimerkiksi Krista Pärmäkosken tultua maaliin epäillä, jäikö kaikki radalle.

Yllätys

Se voidaan nähdä, kun valmennus ilmoittaa naisten viestijoukkueen. Mitalinäkymä on juuri nyt haihattelua, mutta jos halutaan olla mukana siinä näkymässä edes hetki, vaatiiko se Kerttu Niskasta jo avaajaksi ennen Johanna Matintaloa tai Anne Kyllöstä?

Tatu Myllykoski

Tähti

Ruokakippokohun pyörteissä uiskennellut Perttu Hyvärinen on kisojen isoin suomalaisvoittaja tähän asti. Hyvärinen kertoi keskiviikkona, että hän on saanut lauantain jälkeen tuhat uutta Instagram-seuraaja per päivä. Savolaishiihtäjän sponsoreiden toimistoilla levitettäneen jo punaista mattoa kotiinpaluuta varten.

Perttu Hyvärinen on ollut suomalaisten huulilla.

Tarina

Jessie Digginsissä on valovoimaa. Hän oli ensimmäinen hiihtäjä, joka sai Planican mediatilaan ruuhkaa. Kympin kultaa voittanut jenkkimenijä esiintyi toimittajien edessä harvinaisen tyylikkäästi. Hän myös piti tunteikkaan puheenvuoron syömishäiriöiden vaaroista lajissaan. Hieno urheilija.

Moka

Alkaa kyllästyttää sama iniseminen, mutta missä vaiheessa suomalaishiihtäjät heräävät? Tiistai oli taas uusi pohjanoteeraus. 16 parhaan joukkoon mahtui vain Niskanen, joka hänkin jäi mitalista yli puoli minuuttia. Surullisinta on se, ettei tiistailta edes jaksettu odottaa tätä parempaa.

Tyyli

Planican kisapaikalla näkyy joka kulmassa I feel Slovenia -tekstejä. Hetken jo luulin, että täkäläiset piikittelevät jalkapallopomo Gianni Infantinolle, joka laukoi surullisenkuuluisat ”I feel Qatari” -lausunnot futiksen MM-kisoissa. No, hiihtojärjestäjien teksteistä puuttuu n-kirjain. Ja kyseinen teksti on Slovenian turismin iskulause.

I feel Slovenia -tekstit ovat näyttävästi esillä kisa-alueella.

Yllätys

Mitä Krista Pärmäkoskelle on oikein tapahtunut? Vuoden vaihteessa jylhässä iskussa ollut suomalainen on kuin varjo alkukauden itsestään. 17:s sija ei tyydytä. Hän vakuutti keskiviikkona, että Tour de Skillä iskenyt mahatauti ei syössyt häntä alamäkeen. Onko kokenut urheilija vain epäonnistunut valmistautumisessaan?

Ville Touru

Tähti

Italian Francesca Franchin kunnonajoitus näyttäisi osuneen nappiin. 25-vuotias hiihtäjä ei ole koskaan hiihtänyt maailmancupissa kymmenen parhaan joukkoon, mutta näissä MM-kisoissa hän on täräyttänyt sinne molemmissa starteissaan: skiathlonissa 9:s ja vapaan kympillä peräti kuudes.

Tarina

Ei tiistailta suomalaismitalia realistisesti odotettukaan, vielä vähemmän keskiviikon miesten kisasta. Viestinäkymätkään eivät alkukisojen perusteella näytä erityisen ruusuisilta, ja pitkille matkoille mitaliehdokkaita on pitkä liuta. Historiallinen nollan mitalin kauhuskenaario on täysin mahdollinen.

Moka

Krista Pärmäkosken käyrä ei näytä lupaavalta. Skiathlonin varsin hyvän kuutossijan jatkoksi parisprintti oli melko tasapaksu, ja nyt kymppi meni jo heittämällä vaisun puolelle. Pärmäkoski itse kommentoi, että aiemmat kisat painavat, ja hän ”toivoo ihmettä, että palautuisi tästä seuraaviin kisoihin”.

Sijalle 17 hiihtänyt Krista Pärmäkoski oli maalissa nakit ja muusi.

Tyyli

Hiihtäjät saattavat puhua kisojen jälkeen Ylen ja Viaplayn suorissa tv-haastatteluissa aivan eri asioita. Esimerkiksi Kerttu Niskanen sanoi tiistain kisan jälkeen Viaplaylla, että jalan loukkaantuminen ”muistuttaa koko ajan” ja avasi asiaa vielä lauseella tai parilla. Ylellä hän taas vain kuittasi vain, että jalan tilanne on ”ihan ok”. Edelliskisan jälkeen Niskanen taas kertoi dramaattisesta verryttely kaatumisestaan Viaplaylla muttei Ylellä.

Yllätys

Naisten vapaan kympillä kymmenen kärjessä oli peräti seitsemän eri maan hiihtäjä: USA, Norja, Ruotsi, Italia, Saksa, Sveitsi ja Suomi. Tällaista maastohiihto kaipaa.