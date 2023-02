Kohuhiihtäjä Perttu Hyvärinen marssi vihdoin median eteen – antoi salaperäisen kommentin

Perttu Hyvärinen myönsi, että ruokapurkkikohun laineet alkoivat jo stressata häntä kesken MM-kisojen.

Miesten yhdistelmähiihdon jälkeen valtavan mediakohun synnyttänyt Perttu Hyvärinen esiintyi tiistaina suomalaismedialle ensimmäisen kerran sitten perjantain yhdistelmäkilpailun.

Kilpailun jälkeen Hyvärinen esitteli sekä Ylen että Viaplayn haastatteluissa näyttävästi henkilökohtaisen sponsorinsa Komerofoodsin ruokapurkkia. Tuote ei kuulu Hiihtoliiton sponsoriperheeseen, ja sen esittely edustustehtävissä rikkoo urheilijoiden ja liiton välistä urheilijasopimusta.

Hiihtäjän uuden managerin Olli-Pekka Ojansivun lyödessä lisälöylyä valtava mediakohu oli valmis. Hyvärinen sai lopulta teostaan liitolta ensikertalaisuuden ja nuhteettoman taustansa perusteella vain suullisen varoituksen liiton toiminnanjohtajalta Ismo Hämäläiseltä.

Tiistaina Hyvärinen asteli haastattelualueelle vyötäisillään Komerofoodsin mainoksella varustettu muhkea juomavyö. Vyö lasketaan hiihtäjän työkaluksi, jossa saa näkyä mainoslogo; teko ei ainakaan lähtökohtaisesti rikkonut siis urheilijasopimusta.

Vaikka Hyvärinen ja Hiihtoliiton kaupallinen johtaja Jari-Pekka Jouppi sopivat kiistan näyttävästi urheilijan somessa, Hyvärinen puhui tiistaina arvoituksellisesti.

– Taustoitan asiaa tarkemmin Suomessa, kun MM-kisat on saatu urheiltua. Jatko-osa (ruokapurkkikohuun) on tulossa.

Hyvärinen ei suostunut tässä vaiheessa tarkentamaan lausuntoaan.

Lue lisää: Perttu Hyväriseltä hilpeä julkaisu – loppuiko sakkosaaga tähän yhteiskuvaan?

Hän myönsi, että vaikka on kokenut urheilija, kohina ei-urheilullisista asioista alkoi mennä ihon alle. Hän on julkisuuden näkökulmasta urheillut A-maajoukkueuransa jossain määrin nimekkäämpien urheilijoiden – Iivo ja Kerttu Niskasen, Sami Jauhojärven, Matti Heikkisen, Krista Pärmäkosken tai Aino-Kaisa Saarisen – varjossa.

– En voi kiistää, etteikö olisi vähän stressiä aiheuttanut. Tuntui silti lähinnä siltä, että olen vain kyydissä bussissa, jota joku ihan muu kiihdyttää, Hyvärinen kuvasi sitä, miten tapaus alkoi elää omaa elämäänsä.

Hyvärisen ura ja yhteistyö lentopallolegenda Ojansivun kanssa ovat ilmeisimmin jatkumassa.

– ”Lelu” (Ojansivu) on suuri syy siihen, että olen todella oppinut nauttimaan urheilusta ja ymmärtämään, että tämä on etuoikeutettu ammatti, tarinoi kohtelias savolainen, jonka julkisuuskuva on Ojansivun pyörityksessä muuttunut radikaalisti tämän kauden aikana.

Lue lisää: Kommentti: Jättisakot saanut Perttu Hyvärinen ja manazeri avasivat ison mato­purkin – taustalla vaanii 100 000 euron pelote

Jos Hyvärinen vielä taistelee Hiihtoliiton tuulimyllyjä vastaan perjantaina nähdyllä tavalla, Ismo Hämäläinen kaivaa sopimuksesta kohdan, josta seuraa 3000 euron sakko.

Jos liitto menettää urheilijan asiattoman toiminnan takia tukijan tai sen valtionapu pienenee, urheilijalle voi pahimmillaan urheilijasopimuksen mukaan langeta jopa 100 000 euroa sakkoa.