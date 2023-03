Ylen MM-asiantuntija lytättiin täysin – selittää nyt kohuväitettään

Kalle Lassilan mukaan hänen väitteensä koululiikunnasta ymmärrettiin väärin.

Entinen arvokisahiihtäjä Kalle Lassila on saanut tyrmäävää kritiikkiä Keskipohjanmaa-lehdessä julkaistun vloginsa takia. Videolla Lassila väittää, ettei ihminen mene rikki asioista, joita koulun liikuntatunneilla tehdään.

Ylen maastohiihtoasiantuntijana Planican MM-kisoissa toimivan Lassilan, 38, mielipide suututti ihmisiä sosiaalisessa mediassa.

– Vitun Kalle, eräs twiittasi.

– Ei traumatisoinut mutta sai inhoamaan liikuntaa ja oppimaan, että pärstäkerroin on se millä tässä maailmassa pärjää – tai sitten ei, toinen kirjoitti.

Lue lisää: Ylen hiihtoasiantuntija latasi suomalaisia pöyristyttäneen väitteen Keskipohjanmaassa – somemyrsky räjähti: ”V*tun Kalle”

Lassilan mukaan hänen väitteensä ydinajatus on ymmärretty väärin.

Hän epäilee, että moni on lukenut pelkän otsikon, joka kuuluu ”Liikunta koulussa ei ole traumatisoinut ketään, väittää Kalle Lassila”. Keskipohjanmaan artikkeli oli maksumuurin takana.

– Otsikko on tarkoituksella provosoiva ja toisaalta täsmällinen. Siinä sanotaan, että liikunta koulussa ei ole traumatisoinut. Jos siinä sanottaisiin, että koululiikunta ei ole traumatisoinut ketään, silloin minäkään en allekirjoittaisi asiaa, hän kommentoi tiistaina Planicassa.

Moni tarttui Lassilan väitteeseen siitä, ettei koululiikunta olisi ”rikkonut ketään”. Lassilan mukaan hän tarkoitti koululiikuntaa ja itse fyysistä suoritusta erillisinä yksikköinä.

– Pedagogiikka ja muut ihmiset liikuntatilanteessa on oma puolensa. Koululiikunnan aiheutuneet traumat eivät ole itse liikunnan syytä, vaan muiden asioiden. Pitäisi hakea oikea kohde traumoille. Emmehän me halua, että hyvän liikunnallisen elämäntavan kehittymistä jarrutettaisiin vanhoilla haavoilla.

Sprintteri Lassila edusti Suomea kolmissa MM-kisoissa ja yksissä olympialaisissa.

Lassila painottaa olevansa huolissaan siitä, kuinka koululiikunta rikkoo ihmisiä vielä nykypäivänäkin.

– Lasten ja nuorten liikunnallinen taso on todella polarisoitunut, mikä vaikeuttaa opettamista ja ohjaamista paljon. Koululiikunnan pitäisi olla sellaista, että kaikki pääsisivät mukaan, kehittyisivät ja nauttisivat.

Lassilan mielestä kotijoukkojen esimerkillä on valtava merkitys siinä, millainen suhde lapsella syntyy liikuntaan.

– Lapsille pitäisi kertoa, että liikunta on tärkeää ja yritä parhaasi, vaikka et olisi paras. Sama hommahan on muissakin kouluaineissa.

Lassila huomauttaa tehneensä videoblogin Keski-Pohjanmaan Liikunnan aluejohtajana, joka on hänen leipätyönsä, ei Ylen palkollisena.

Entinen hiihtäjä on tyytyväinen videon kirvoittamaan keskusteluun. Hänen nimissään kulkevan 10 väitettä liikunnasta -sarjansa tarkoituksena on nostaa esiin vaikeitakin aiheita.

Lassila lähettää pyynnöstä terveiset heille, jotka ovat tavalla tai toisella traumatisoituneet koululiikunnan takia.

– Toivon kaikkien ihmisten löytävän tavan liikkua ja nauttia siitä. Kaikki liike on yhtä arvokasta. Aamukävely on ihan yhtä arvokasta kuin triathlonharrastus. Toivoisin, että jos liikuntaan liittyvät traumat ovat esimerkiksi ihmisistä johtuvia, ei syytettäisi itse fyysistä liikettä.