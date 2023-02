Kerttu Niskanen kyllästyi kysymyksiin yhdestä aiheesta: ”Haluaisin nyt jotain positiivistakin”

Kerttu Niskanen iloitsi, että jalka kesti harjoittelun maanantaina. Niskanen hiihtää tiistaina vapaan kymmenen kilometrin kisan.

Planica

Kerttu Niskasen jalan hyvinvointi oli maanantaina median suurin kiinnostuksen kohde Planican hiihtostadionilla.

Onko jalassa vielä kipuja?

Oletko pystynyt harjoittelemaan normaalisti?

Mitä toimenpiteitä jalalle on tehty?

Tuliko mustelmia tai ruhjeita?

Voiko puudutusta käyttää?

Noin seitsemännen kysymyksen kohdalla Niskanen ehdotti kohteliaasti aihepiirin vaihtamista.

– Haluaisin nyt jotain positiivistakin. Voitte esittää kysymyksiä muustakin kuin jalasta.

Niskanen sai jalkaansa kovan iskun kaaduttuaan lauantaina yhdistelmäkisan verryttelyssä. Hän pystyi hiihtämään kisan läpi ja sijoittui viidenneksi.

Jalan kunto oli ollut kuitenkin arvoitus. Sunnuntaina pidetyn lepopäivän jälkeen Niskanen oli tyytyväinen, että pääsi maanantaina hiihtämään, ja se sujui hyvin.

Tärsky tuntuu vielä ajoittain, mutta sen ei pitäisi estää kilpailemista tiistaina vapaan hiihtotavan kymmenen kilometrin kisassa.

– Ihan hyvin pystyin hiihtämään lenkin. Tiistaina aamulla olemme viisaampia siitä, tuntuuko ollenkaan vai tuntuuko jotain.

Niskanen kertoo selvinneensä kaatumisesta ilman mustelmia ja ruhjeita.

– En ole vetänyt aitaa päin.

Toimenpiteitä ei ole tehty, lepo auttaa.

Niskanen kaatui lauantaina verryttelylenkin laskussa vain noin 40 minuuttia ennen yhdistelmäkisan alkua. Hän myöntää kaatumisen olleen ihan oma vika.

– Suksi haukkasi pehmeään lumeen. Se oli sillä tavalla ihan jopa huolimattomuusvirhe.

– Tuonne yhteen laskun mutkaan vetäisin. Ei siinä ollut mitään sen kummempaa.

Onneakin oli mukana. Ainakin nyt näyttää siltä, että kaatuminen ei pilannut Niskasen loppukisoja.

Niskanen hiihti viime talvena Pekingin olympialaisissa hopeaa 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisassa ja pronssia 30 kilometrin vapaan kisassa.

Hän on veljensä Iivon ohella Suomen potentiaalisin mitalihiihtäjä Planicassa. Toistaiseksi Suomen joukkueen mitalitilin saldo on pyöreä nolla.

Niskasen päämatka on lauantaina hiihdettävä perinteisen 30 kilometrin kisa. Sitä ennen on edessä vapaan kympin lisäksi viesti torstaina.

Niskanen sanoo suoraan, että Planicasta on tultu hakemaan menestystä. Ja että ei aio ottaa paineita mitalihiihtäjän roolista.

Onko paineita?

– Ei ole yhtään, Niskanen naurahtaa.

Ei yhtään?

– Asetan itselleni enemmän paineita kuin oletan ulkopuolelta asetettavan. Olen lähtenyt tänne menestymään ja parhaani tekemään. Mutta en ole koskaan stressannut muiden antamista paineista, Niskanen sanoo.

Mitali on joka tapauksessa selkeä tavoite. Niskanen on tyytyväinen, että on hiihtänyt kauden aikana niin hyvää vauhtia, että muutkin odottavat menestystä.

– Yhdistelmäkisan viides sija oli urani toiseksi paras hiihto kyseisellä matkalla. Katsojista moni oli kuitenkin varmasti pettynyt. Ilmaiseksi noitakaan sijoja ei käydä nappaamassa, vaan siihen vaaditaan onnistumista.

Kerttu Niskanen vastaili maanantaina toimittajien kysymyksiin Planican hiihtostadionilla.

Niskasen tavoitteena on hiihtää tiistaina nousujohteinen kisa. Vauhdinjaon hän on suunnittelut niin, että jaksaisi hiihtää lopun raskaat työosuudet vauhdilla.

– Rata on tosi mielekäs. Siinä hiihdetään käytännössä kaikki kohdat läpi Planican kisaradoista. On kova latu.

Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat suljettiin kansainvälisestä hiihdosta vuosi sitten, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

Venäjän hiihtotähti Aleksandr Bolshunov julisti viikonloppuna, että hiihdon MM-kisat käydäänkin Planican sijaan Venäjällä Malinovkassa, jossa venäläiset ja valkovenäläiset kisaavat keskenään.

– Kuulin sen myös, mutta en ole sinne pahemmin ajatuksia laittanut.

Oletko ollut missään yhteydessä venäläisiin urheilijoihin?

– En ole ollut.