Karu näky MM-stadionilla hämmästytti norjalaiset: ”Synkkää”

Historiallinen yhdistetyn sekaviesti ei aiheuttanut yleisöryntäystä Planicassa.

Norja pääsi juhlimaan sunnuntaina Planicassa historiallista voittoa, kun se pokkasi kultamitalit MM-historian ensimmäisessä yhdistetyn sekaviestissä.

Juhlatunnelmaa latisti hieman Planican MM-stadionalueen huomattava yleisökato. Norjalaisten juhlahetkeä oli hiihtostadionin pääkatsomossa todistamassa vain verrattain pieni joukko innokkaita hiihtofaneja.

Tämä pantiin merkille myös Norjassa.

– Se on yksinkertaisesti synkkää, täräytti Norjan yhdistetyn lajijohtaja Ivar Stuan NRK:lle.

Stuan sanoo olevansa yllättynyt siitä, kuinka vähän kisaturisteja Planicaan on matkannut esimerkiksi naapurimaista Saksasta ja Itävallasta.

Edes mäkihyppy, jonka lentomäen kisoja Planicassa seuraa perinteisesti keväisin hulppea joukko katsojia, ei ole vielä kisojen avausviikolla kerännyt erityisen komeita yleisömääriä.

– Norjalaisia on kelpo määrä. He ovat hyviä pitämään ääntä, mutta on tämä iso pettymys, Stuan myönsi.

Myös mestarijoukkueen ankkuri ja ykköstykki Jarl-Magnus Riiber sanoi kiinnittäneensä huomionsa katsomon vaisuhkoon kisatunnelmaan.

– Minulla oli hieman korkeammat odotukset yleisölle näissä kisoissa. Täällä on kuitenkin nähty mäkihyppykisoja joissa yleisöä on hurjasti, Riiber pohti NRK:lle.

Jarl Magnus Riiber viimeisteli Norjalle sekaviestikullan.

Yhdistetyn naisurheilijoiden MM-kisat päättyivät sunnuntain sekaviestiin. Miehet pääsevät seuraavan kerran Planicassa tositoimiin keskiviikkona, jolloin mitalit ratkotaan miesten joukkuekilpailussa.