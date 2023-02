Main ContentPlaceholder

Maastohiihto

Aleksandr Bolshunov puhisi hämmentävää tekstiä – jopa venäläislehti väitti vastaan: ”Koko maailma on täällä”

Venäläishiihtäjä Aleksandr Bolshunov on vakuuttunut, että hän on mukana vuoden 2026 olympialaisissa ja että varjokisoissa on jatkossa enemmän maita.

Aleksandr Bolshunov juhli Pekingin olympialaisissa muun muassa 50 kilometrin (v) voittoa.