Sunnuntaina voi rytistä ja pahasti, kirjoittaa Tatu Myllykoski.

Planica

MM-kisojen parisprinttiä uhkaa sunnuntaina fiasko. Se kävi selväksi aamupäivän karsinnoissa.

Planican sprinttilatu on aikaisempia päiviä kovempi ja paremmassa kunnossa, mutta yhdestä ongelmasta järjestäjät eivät voi päästä eroon. Baana on luvattoman kapea vapaan hiihtoon.

Tavanomaisessa yksilökisan kuuden hiihtäjän sprinttierässä kapeus tuskin muodostuisi ongelmaksi. Kansainvälinen hiihtoliitto Fis kuitenkin kaivaa jostain syystä verta nenästään: pyhän finaaliin etenee nimittäin järjettömät 15 joukkuetta. Aiemmissa arvokisoissa joukkuemäärä on ollut maltillisempi kymmenen.

Latu on suunniteltu kuuden hiihtäjän eriin. Nyt määrä yli tuplaantuu.

15 joukkueen finaalia testattiin ensi kerran tammikuussa Livignon maailmancupissa. Siellä vaihtoalue on tuntuvasti tilavampi kuin Planicassa, mutta tapahtumaa oli silti riittämiin. Tänään vaihtojen yhteydessä voi rytistä ja rumasti.

Ruuhkahiihdossa on toinenkin ongelma. Kisapaikalla on yön aikana satanut senttikaupalla lunta, ja latu on kauttaaltaan hidas. Erityisen tahmea se on varsinaisen hiihtoväylän ulkopuolella, johon 15 hiihtäjän sekasorrossa osa urheilijoista väistämättä päätyy.

Sunnuntain parisprintissä nähtiin toinenkin uudistus. Karsinnat sivakoitiin normaalin sprinttiaika-ajojen tapaan. Kukin hiihtäjä kiersi kierroksen kerran, ja heidän aikansa laskettiin yhteen.

Muutos on sinällään järkevä. Sillä haluttiin varmistaa, että ”jämäkisan” leiman saaneeseen parisprinttiin saataisiin kovat nimet mukaan.

Oli silti varsin surullista katsottavaa, kun hiihdon kääpiömaiden edustajat kilvoittelivat finaalipaikasta.

Naisten loppukilpailuun viimeisenä edennyt Kazakstan hävisi voittaja USA:lle järjettömät 35,35 sekuntia. Tuo ero kertyi siis yhteensä 2,8 kilometrin matkalla.

Stadionilla ei voinut välttyä ajatukselta: olisiko vähemmilläkin finalisteilla pärjätty?