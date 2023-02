Perttu Hyvärisen kohumanazeri vihaa talvea – takoo nyt suoraa puhetta: ”Pidin hiihtoa helvetin tylsänä”

Lentopallolegenda on löytänyt saman aaltopituuden MM-hiihtojen avausmatkalla säväyttäneen Perttu Hyvärisen kanssa.

Ei ollut iso ihme, kun Perttu Hyvärinen räväytti MM-hiihtojen avausmatkalla ja varsinkin sen jälkeen.

Komeasti kymmenenneksi sijoittunut Hyvärinen mainosti tv-haastattelussa henkilökohtaisen yhteistyökumppaninsa pikaruokapakettia ja sai tästä Hiihtoliitolta 3 000 euron sakot.

Hyvärisen kohuttu manazeri Lelu Ojansivu lupasi ottaa sakot kontolleen ja ilmoitti kohta perään myyneensä Hyvärisen kisa-asun kolmella tonnilla.

Ojansivun oikea etunimi on Olli-Pekka, mutta kaikki tuntevat takavuosien lentopallotähden paljon paremmin Leluna.

Eikä manazerissa ole kirjoitusvirhettä. Kuopiolaistunut lajilegenda kulkee nimenomaan tällä tittelillä.

– Manageri tekee oikeata työtä, manazeri hämmentää, Ojansivu tiivisti.

Hämmentäminen onnistui arvokisa-avauksessa erinomaisesti.

– Hiihdon markkinointi on ollut hirveän varovaista ja kaavoihin kangistunutta. Lähdimme kokeilemaan jotakin erilaista. Haluamme hämmentää, Ojansivu heitti.

Hyvärisen ja Ojansivun ohella tiimissä on kaksikon läheinen ystävä Akseli Muraja. Lähtölaukauksena oli Instagramissa julkaistu hulvaton video. Se herätti heti laajaa huomiota ja suosiota.

Mutta äkkiseltään askeettisuutta vaativa hiihto ja show-mies Ojansivu tuntuu oudolta yhdistelmältä?

– Pidin hiihtoa helvetin tylsänä ennen kuin ryhdyimme tekemään yhteistyötä Pertun kanssa. Tämä tylsyys näkyi ennen kaikkea markkinoinnissa. Totta kai tiesin, että hiihto on äärettömän kova ja kurinalaisuutta vaativa laji. Mutta homma ei voi olla aina niin hirveän vakavaa. Hiihto ei voi olla koko elämä.

Ojansivu huomasi nopeasti, että hänen ja Hyvärisen ajatusmaailmassa on paljon yhteisiä piirteitä.

– En ole lähtenyt muuttamaan Perttua. En ole sanonut, että vedä noin ja noin. Hän on vetänyt itse. Olen kannustanut siihen, että hän uskaltaa olla oma itsensä. Antaa tulla vaan, miltä tuntuu.

Hyvärinen seurasi keväällä Ojansivun ja toisen Savo Volleyn keulakuvan Antti Siltalan esityksiä SM-finaaleissa. Vanhat herrat olivat jo raihnaisia, mutta itsetunto hipoi Kuopio-hallin kattoa.

– Kai Perttu tykästyi, kun me egoiltiin Siltalan kanssa. En ollut hirveän montaa finaalia kentällä, mutta toimin eri tavalla kuin muut, Ojansivu arveli.

Miten luonnehtisit huippuhiihtäjän manazerointia?

– Kaikki eivät voi olla iivoniskasia eivätkä kristapärmäkoskia. Pitää löytää keinoja, joilla erotut, vaikka et voita tai et pääse aina edes palkintopallille. Silloin on keksittävä konsteja erottumiseen ja mietittävä tuotteistamista uudelta pohjalta. Suunnitteilla pitää olla koko ajan jotakin erilaista ja hullua.

Ojansivu seuraa MM-hiihtoja kotisohvalta siviilityönsä takia. Henkilöstöpalveluyrityksessä työskentelevällä asiakkuuspäälliköllä ei ollut varaa ottaa palkatonta vapaata. Lainoja pitää lyhentää säännöllisesti.

– Ei Perttua tarvitse lietsoa huippuiskuun millään tavalla. Hän on hyvässä kunnossa – ja itseluottamus on kohdallaan. Valmistautuminen on mennyt hienosti ilman murehtimisia ja märehtimisiä. Ei tässä tarvitse muuta kuin heittää huonoa läppää ja pitää hänet tarpeeksi rentona.

Kuinka korkealle Perttu voi parhaimmillaan yltää?

– Jos kaikki menee nappiin, hänellä on mahkut palkintopallille. Tästä saatiin viitteitä heti avausmatkalla. En edes tiedä, mikä on hänen päämatkansa. Kaikki näyttävät kamalan samoilta, Ojansivu lohkaisi.

Olisiko sinusta voinut tulla huippuhiihtäjä?

– Ei missään nimessä. Se vaatii niin kurinalaista elämäntyyliä. Ei pienintäkään saumaa, Ojansivu vastasi.

Milloin olet hiihtänyt viimeksi?

– Yläasteella. Kun Perttu otti tämän puheeksi, sanoin etten voi hiihtää, kun on niin isot jalat. Ei löydy sopivia monoja. Perkele – Perttu löysi monot. Onneksi vielä ei ole suksia. Tämä laji ei tunnu hirveän omalta, kun vihaan talvea muutenkin.