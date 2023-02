Ylen tempaus MM-hiihdoissa raivostutti – näin pomo kommentoi

Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen kommentoi kovasti kuohuttanutta ratkaisua sensuroida Perttu Hyvärisen piilomainostama tuote.

Perttu Hyvärinen räväytti perjantaina yhdistelmähiihdon jälkeen.

Hän rikkoi Hiihtoliiton urheilijasopimusta ilmestymällä median eteen yhteistyökumppaninsa ruokakippo kädessään. Hyvärinen saa sopimusrikkomuksestaan 3 000 euron sakon.

Hyvärisen esittelemä valmisruokakippo näkyi Ylen suorassa tv-lähetyksessä kilpailun jälkeen. Illalla lähetetyssä Urheiluruudussa Hyvärisen yhteistyökumppanin tuote oli kuitenkin sensuroitu. Kippo oli peitetty myös Ylen somejulkaisuissa.

Ylen ratkaisu herätti todella kiivasta keskustelua Twitterissä. Sensurointipäätöstä arvosteltiin ankarasti monissa kirjoituksissa, jotka keräsivät paljon huomiota.

Kiivastumista aiheutti etenkin se, miksi Yle peitti vain yhden yhteistyökumppanin logon, vaikka Hiihtoliiton ja esimerkiksi Hyvärisen suksimerkin logot olivat näyttävästi esillä.

Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen vastasi Ilta-Sanomien kysymyksiin asiasta sähköpostitse.

Joose Palonen, mikä oli Ylen journalistinen peruste sille, että Perttu Hyvärisen ruokakippo blurrattiin tv-lähetyksestä ja peitettiin someklipeistä?

– Ennen kuin mennään journalismiin, pitää huomauttaa, että laki vaatii meitä toimimaan näin, jotta välttäisimme piilomainontaa. Journalistinen peruste löytyy Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisistä ohjeista. Kyseisessä haastattelussa tuotiin urheiluun liittymätön tuote esiin selvästi mainostarkoituksessa ja urheilun tapahtumapaikkaan kuulumattomalla tavalla.

Yle ei saa toimia mainonnan ja markkinointiviestinnän välineenä, tästä syystä tuote on häivytetty kuvasta.

Mihin tuotesijoittelun/markkinointitempauksen raja vedetään? Mitä jos Hyvärisellä olisi ollut yhteistyökumppaninsa logo esillä esimerkiksi hänen juomavyössään?

– Noudatamme Yle-lakia sekä markkinointia ja piilomainontaa koskevia lakeja ja ohjeistuksia. Ylellä on niihin perustuvat ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet (OTS), joiden mukaan Yle ei saa asettua toiminnallaan mainonnan välikappaleeksi.

Urheilutapahtumien yhteydessä noudatamme Euroopan yleisradioliiton EBU:n ja kansainvälisten lajiliittojen hyväksymiä säännöksiä, jotka koskevat mainonnan sijoittelua tapahtumapaikalla. Kyse on siis yleiseurooppalaisesta käytännöstä, jota noudattavat muutkin yhtiöt kuin Yle.

Joose Palonen.

Urheilulähetyksissä näkyy väistämättä tapahtumapaikalla esiintyviä yhteistyökumppaneiden logoja ja liikemerkkejä. Se on todellisuutta, jota ei ole tarpeellista tai mahdollista kokonaan häivyttää. Mainosten sijoitteluun on kuitenkin selvät säännöt. Piilomainonta on kiellettyä.

Suomessa asiaa valvovan viranomaisen Traficomin piilomainontaa koskevassa ratkaisukäytännössä on kiinnitetty huomiota siihen, onko suuri osa tavaramerkin esittämisestä kohdistettu pelkästään tai ainakin pääasiassa nimenomaan television katsojille vai tapahtumapaikalla tapahtumaa seuraavalle yleisölle.

Jos urheiluun liittymätön tuote tuodaan tarkoituksellisesti ja urheilun tapahtumapaikkaan kuulumattomalla tavalla selvästi mainostarkoituksessa lähetyksessä esille, kyse on piilomainonnasta. Silloin velvollisuutemme on pyrkiä välttämään piilomainonnan esittämistä yleisölle.

Tätä rajanvetoa meidän olisi siis tehtävä näillä perusteilla, jos vastaan tulisi kuvailemasi tilanne.

Entä jos Hyvärinen olisi syönyt keittoa "palautusmielessä" eikä vain pitänyt sitä kädessään?

– Viittaan edelliseen vastaukseen: pohtisimme asiaa edellä mainituilla perusteilla.

Tuotesijoittelua on hiihtokisoissa kaikkialla alkaen hiihtäjien suksista tv-haastatteluissa. Miksi muita markkinointitekoja ei sensuroida?

– Viittaan tässäkin edelliseen vastaukseen. Kyse on siitä, noudatetaanko mainosten sijoittelusta tapahtumapaikalla laadittuja sääntöjä vai ei. Kokonaan mainoksista ei päästä urheilutapahtumissa eroon eikä ole tarkoituskaan. Yle puuttuu ainoastaan tapauksiin, joissa on kyse lakien ja sääntöjen vastaisesta piilomainonnasta.

Perttu Hyvärinen hiihti yhdistelmäkisassa kymmenenneksi. Hän pettyi suoritukseensa.

Onko Hiihtoliitto ollut Yleen yhteydessä asiasta?

– Ei ainakaan minun tietääkseni, eikä se meihin vaikuttaisi mitenkään. Ylen toiminnan kannalta ei ole merkitystä sillä, kenen sponsoreista on kyse. On lajiliittojen ja urheilijoiden asia sopia, kenen sponsorit missäkin sallitussa mainospaikassa näkyvät. Meidän toimintaamme vaikuttaa vain se, noudatetaanko tapahtumapaikalla yleiseurooppalaisia, yhdessä sovittuja sääntöjä vai ei.

Mikäli Hyvärinen (tai joku muu) tekee vastaavan tempun uudestaan, voidaanko siihen reagoida livelähetyksessä siirtämällä kuva muualle?

– Suorassa lähetyksessä voi aina tapahtua jotain yllättävää, johon ei ehditä reagoida. Mutta ilman muuta pyrimme varautumaan kaikkiin odotettavissa oleviin tilanteisiin. Kuvavalinnat ovat luonnollisesti olennainen keino.

Palonen ei vastannut IS:n kysymykseen siitä, onko Hyvärinen loppukisojen ajan ”erityistarkkailussa”.