Iivo Niskasen tilanne huolestuttaa – norjalaislegenda täräyttää nyt arvionsa: ”Kaikki tiesivät”

Petter Northug ei malttaisi odottaa kisojen päätösmatkaa miesten 50 kilometriä.

Planica

Suomen Iivo Niskanen avasi MM-kisansa yhdistelmähiihdon 13. sijalla. 31-vuotias olympiavoittaja johti kisaa vielä suksienvaihdossa mutta uupui pahasti vapaan osuudella.

Niskanen viihtyi vetopuuhissa perinteisellä. Irtiotto jäi kuitenkin piippuun, mikä on huolestuttanut hiihdon ystäviä.

Sanomien asiantuntija Harri Kirvesniemi huomioi, ettei Niskanen ole samassa kunnossa kuin vuosi sitten Pekingin olympialaisissa.

Norjan hiihtolegenda Petter Northug ei vetänyt perjantain kisasta yhtä isoja johtopäätöksiä.

– Kaikki tiesivät, että Iivo yrittää karkuun perinteisellä. Hän sai perjantaina melko hyviä vastauksia kunnostaan, mutta ei ehkä ihan niin hyviä kuin itse odotti. Hänelle näissä kisoissa on kyse vain 50 kilometristä (p), Northug totesi.

Lue lisää: Harri Kirvesniemeltä suoraa puhetta Iivo Niskasen romahduksesta – ”Totuuden nimessä”

Lue lisää: Kommentti: Iivo Niskanen sammui rajusti – tätä se tarkoittaa

Northug odottaa päätöspäivän kuninkuusmatkaa vesi kielellä. Yhdistelmähiihdossa hänen maanmiehensä korjasivat potin ottamalla neloisvoiton Simen Hegstad Krügerin johdolla.

Ensi sunnuntaina norjalaiset joutuvat lujemmille, Northug uskoo.

– Iivon on iskettävä 25–30 kilometrin kohdalla, ja hänen on mentävä loppukisa lämä pohjassa. Hän sai varmasti avattua konettaan skiathlonissa. Toivon todella, että hän on paremmassa kunnossa silloin, jotta näemme Iivon taikaa, 13-kertainen maailmanmestari tunnelmoi.

MM-kisojen hiihdot jatkuvat lauantaina naisten yhdistelmähiihdolla kello 15. Suomalaisista ladulle ampaisevat Krista Pärmäkoski, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo ja Anne Kyllönen.