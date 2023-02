Arsi Ruuskanen joutui sohjoladulla onnettomuuteen – näin kisajärjestäjä kommentoi nyt kyseenalaista ratkaisua

Fisin kilpailujohtajan mukaan Arsi Ruuskasen ulosajopaikkaa ei ratatarkistuksissa katsottu korkean riskin alueeksi.

Perjantain suuri suomalainen hiihtopuheenaihe oli nuorten maailmanmestarin Arsi Ruuskasen loukkaantuminen yhdistelmäkilpailussa. Suomalainen ajoi rajusti ulos radalta runsaan kilometrin hiihdon jälkeen, kun ensimmäisestä peltonoususta laskettiin vauhdikkaaseen alamäkeen. Ruuskanen törmäsi mainostolppaan ja sai jalkavamman, jota illalla tutkittiin paikallisessa sairaalassa.

Kansainvälisen hiihtoliiton kilpailujohtaja, MM-kisojen tuomarineuvostoon kuuluva Michal Lamplot oli pahoillaan tapahtuneesta.

– Kuulimme asiasta heti sen tapahduttua kilpailun johtokeskukseen. Olemme tietysti pahoillamme, koska urheilijoiden turvallisuus on avainasia. Massalähdöissä kaatumisia kuitenkin joskus tapahtuu. Meille oli suuri helpotus kuulla, ettei tämän urheilijan saama vamma ollut vakava, siis henkeä uhkaava, tshekkiläinen Lamplot sanoi Ilta-Sanomille.

Ruuskasen ulosajopaikkaa arvosteltiin kilpailun jälkeen usealla suulla. Alamäen mutka oli vauhdikas, mutta erittäin sohjoinen – oli erittäin helppo menettää suksien hallinta esimerkiksi kantin pettäessä.

– Ratatarkistuksissa sen ei pitänyt olla vaarallinen kohta. Harjoituspäivien aikana joukkueiltakaan ei tullut mitään sellaista viestiä meille. Mainosaitaa oli pehmustettu, mutta meidän täytyy tämän jälkeen tarkistaa se alue uudelleen turvallisuuden näkökulmasta.

Iivo Niskanen tuli yhdistelmäkilpailussa maaliin toiseksi parhaana suomalaisena 13. sijalla.

Tuomarineuvosto päätti perjantaiaamuna, että lämpimän sään pehmentämää rataa ei lähdetä kovettamaan suolauksella. Tähän vaikutti Lamplotin mukaan myös olosuhteiden pakko.

– Suolaaminen on suuri operaatio. Ennen kuin se voidaan aloittaa, radasta on päästävä kosteutta esiin. Jos olisimme tänään odottaneet sitä, naisten yhdistetyn hiihto olisi painanut jo päälle. Aikataulu on MM-kisoissa tiukka.

Sääennuste lupaa FIS-pomon mukaan MM-kisojen komentokeskukseen helpottavaa tietoa.

– Viikonloppuna on vielä lämmintä, mutta sen jälkeen pitäisi tulla pakkaspäiviä, mikä tietenkin helpottaa radan valmistelua.