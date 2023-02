Planican MM-sprinteissä nähtiin roppakaupalla kolareita.

Hiihdon MM-kisojen avauslajin sprintin erävaihe oli melkoista romurallia. Kolareita ja kaatumisia nähtiin erästä toiseen, eikä niiltä välttynyt lajin mahtimaa Norjakaan.

Karsinnan voittaja Erik Valnes kompuroi välierissä ja veti mukanaan Suomen Ville Ahosen. Toisen norjalaisen Håvard Solås Taugbölin matka katkesi jo alkuerään, kun ruotsalainen Marcus Grate törmäsi häneen.

Yksi kaikkien aikojen hiihtäjistä Therese Johaug raivostui Graten toiminnasta alkuerässä. Uransa viime keväänä päättänyt norjalainen toimii kisoissa NRK:n tv-asiantuntijana.

– Tämä on kauheaa, Håvard-parka. Hän on käyttänyt tuhansia tunteja harjoitteluun ja sitten hänet yksinkertaisesti kaadettiin, se on brutaalia, Johaug kommentoi tilannetta Aftonbladetin mukaan.

Marcus Grate (24) pilasi Håvard Taugbölin (10) kisan.

Norjalainen sprinttivalmentaja Eirik Myhr Nossum oli samoilla linjoilla.

– Ruotsalainen menee sinne, missä ei ole tilaa ja työntää Håvardin ulos linjaltaan. Päivänselvä diskauksen paikka. Håvardille siitäkään ei valitettavasti olisi mitään iloa, Nossum sanoo.

Gratea ei kuitenkaan hylätty. Hän jatkoi matkaansa välieriin, mutta taival päättyi siihen vaiheeseen.

Myös suomalaishiihtäjät saivat osansa osansa törmäilyistä sprintin erävaiheessa.

Jasmi Joensuu kaatui alkuerässään, Joni Mäki joutui väistämään kaatunutta Ondrej Cernyä ja jäi ratkaisevasti, Niilo Moilasen sukset sotkeutuivat yhteen Johan Häggströmin kanssa.

Ainoana suomalaisena välieriin yltänyt Ville Ahonen törmäili Even Northugin ja Valnesin kanssa.

Norjalaiset juhlivat törmäilyistä huolimatta miesten kisassa kaksoisvoittoa, kun Johannes Hösflot Kläbo voitti odotetusti ja Pål Golberg oli toinen.

Naisten kisassa Ruotsi juhli peräti neloisvoittoa. Länsinaapurin kisaajat tulivat maaliin järjestyksessä Jonna Sundling, Emma Ribom, Maja Dahlqvist ja neljäntenä Linn Svahn.

MM-kisat jatkuvat perjantaina. Maastohiihdon ohjelmassa on miesten yhdistelmähiihto.