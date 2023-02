Petter Northug haukkui omaa veljeään ”pelkuriksi”

Petter Northugin mielestä pikkuveli Even Northugin olisi aika ryhdistäytyä.

Norjalainen hiihtosuuruus Petter Northug ei ole katsonut hyvillä mielin veljensä Even Northugin viime aikojen otteita hiihdon maailmancupissa.

27-vuotias sprinttispesialisti napsi vielä alkukaudesta parikin palkintopallisijoitusta maailmancupissa, mutta alkuvuoden kisojen paras sijoitus on kymmenes sija Italian Livignossa tammikuussa.

13-kertaisen maailmanmestarin mielestä pikkuveljen kisat ovat töksähtäneet omiin anteeksiantamattomiin virheisiin.

– Kun näen virheiden ja pelkurimaisuuden toistuvan kuten nyt on käynyt, minusta tuntuu että hänen pitää ryhdistäytyä. Ei voi tehdä sellaisia lapsellisia virheitä, jollaisia hän on tehnyt parina viikonloppuna kuten Toblachissa, jossa hän oli liian pelkuri puolivälierissä. Silloin joutuu heti pihalle, ja toivon että hän oppii siitä, Petter Northug sadatteli norjalaiselle NRK:lle.

– Aiemminkin on ollut joitakin samankaltaisia tapahtumia, ja olin jo toivonut että hän on oppinut läksynsä. Minä ärsyynnyn ja turhaudun sellaisesta, koska työpaikalla ei pidä toimia noin. Silloin on parempi vain pysyä kotona, Northug lateli.

Uransa ensimmäistä arvokisamitalia torstaina Planicassa jahtaava Even Northug allekirjoittaa veljensä rajut näkemykset.

– Minun pitää ensinnäkin päästä parempaan kuntoon, että minulla on vähän enemmän energiaa varastossa. Se minut saa tekemään virheitä erissä. Olen vähän liian väsynyt, eikä pääni toimi kunnolla, nuorempi Northug kuvaili virheidensä syytä.