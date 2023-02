Viruspommi vaanii MM-hiihtäjiä – Suomen luottonainen teki huolestuttavan havainnon: ”Liikkeellä paljon yskäistä ja räkäistä porukkaa”

MM-kisoissa urheillaan ilman koronarajoituksia, mutta Suomen joukkue käyttää edelleen kasvomaskeja ja huolehtii käsihygieniasta.

Kerttu Niskanen (kesk.) on yksi MM-kisojen ennakkosuosikeita.

Planican pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat järjestetään ilman Pekingin vuoden 2022 olympialaisten ja Oberstdorfin vuoden 2021 MM-kisojen aikaisia koronamääräyksiä. Suomen joukkue turvautuu silti edelleen moniin pandemian ajalta tuttuihin varotoimiin.

Joukkueen jäsenet esimerkiksi käyttävät kasvomaskia sisätiloissa, paitsi ruokaillessa ja omassa huoneessa.

Joukkueen terveysturvallisuudesta vastaa Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen. Urheilumaailmaakin pitkään ahdistanut koronavirus on nyt yksi riskitekijä muiden joukossa.

– Kaikki hengitystie- ja vatsavirukset on niputettu samaan riskikokonaisuuteen, sillä niitä koskevat samat varotoimet, Valtonen selvittää.

– Tiedämme tosin, että koronan uusimmat variantit tarttuvat herkemmin kuin vaikka meidän yleisin hengitystieinfektioita aiheuttava rinovirus.

Tartuntariski korostuu urheilun arvokisoissa, kun samaan paikkaan kokoontuu ihmisiä eri puolilta maailmaa. Talvilajien arvokisoissa riskiä kasvattaa myös ajankohta.

– Kisat osuvat talveen, jolloin virusepidemioita on liikkeellä paljon kuten nyt pohjoisella pallonpuoliskolla. Viruspaine ympärillä olevista ihmisistä on suuri, Valtonen jatkaa.

Valtonen vartioi valmiiksi varovaisia ihmisiä, sillä maastohiihdon kaltaisessa lajissa pienikin flunssa verottaa suorituskykyä. Se on myös joukkueen suurin terveysriski.

– Hengitystieinfektiot, sitä alttiutta on nyt paljon, Valtonen vahvistaa.

Koronaviruksen lisäksi influenssavirukset, RS-virus ja ”perusflunssaa” aiheuttavat muut koronavirukset ovat tällä erää yleisimpiä liikkeellä olevia viruksia.

– Mutta tarjontaa on monenlaista. On esimerkiksi vatsataudin riski, joten on syytä kiinnittää huomiota muutenkin hyvään hygieniaan.

Iivo Niskasen alkukausi meni pilalle sairastelun takia

Matka kisoihin on kriittisin ajankohta. Sen Valtonen koki konkreettisesti lentomatkalla viime torstaina.

– Liikkeellä oli paljon yskäistä ja räkäistä porukkaa, eikä juuri kellään joukkuetta lukuun ottamatta ollut maskeja, Valtonen kertoo havainneensa.

– Matkalaukkuja odoteltaessa pari koneellista ihmisiä kokoontui lähekkäin. Sellaisissa tilanteissa kannattaa ottaa etäisyyttä muihin.

Urheilijoista osa matkusti businessluokassa. Muut oli ohjeistettu mahdollisesti vaihtamaan istumapaikkaa, jos viereen tulisi pärskivä matkustaja.

– Vaihtoehtona oli kohteliaasti tarjota maskia tällaiselle henkilölle.

Terveystilannetta valvotaan erityisen huolellisesti kisamatkan ensimmäisinä päivinä. Mahdollisiin tartuntoihin pitää reagoida nopeasti.

– Olemme valmiudessa eristämään tartunnan saaneet. Eli käytössä on paljon samoja toimenpiteitä kuin korona-aikana opimme, Valtonen sanoo.

Talvikisoissa joukkueet majoittuvat tyypillisesti pienissä kylissä, joissa majoituskapasiteettia on niukasti.

Maarit Valtonen valittiin syksyllä FIS:n lääketieteelliseen komiteaan.

Planican kisoissa Suomen joukkue asuu Italian puolella Tarvisiossa, eikä kaikille urheilijoille riitä omia huoneita.

Tällä kertaa joukkueella on kuitenkin kisoissa oma kokki.

– Syyt siihen ovat moninaiset. Toki se lisää myös terveysturvallisuutta, kun ruoanlaitto on omassa kontrollissa, Valtonen huomauttaa.

– Meille tämä on uusi juttu, mutta jo rutiinia monessa kilpailijamaassa.

Haastattelut ruuhkaisilla media-alueilla Valtonen arvioi urheilijoiden yhdeksi riskitilanteeksi, mutta riskin voi minimoida kasvomaskien käytöllä ja pitämällä riittävästi etäisyyttä.

Terveysturvallisuutta edistää myös kokonaisuuden hallinta.

Äärimmilleen vietyinä rajoitukset ja turvatoimet voisivat kääntyä itseään vastaan.

– Pitää aistia, missä menee tasapaino varotoimien sekä psyykkisen hyvinvoinnin ja joukkueen ilmapiirin välillä. Sekään ei ole ihan yksinkertainen asia, Valtonen korostaa.

Kerttu Niskanen on Suomen ykkösmitalisuosikki Planicassa.

– Jos esimerkiksi eristäisimme urheilijat hyvin tiukasti toisistaan, se alkaisi nakertaa hyvinvointia ja psyykkistä suorituskykyä. Meidän täytyy olla myös yhdessä kisojen aikana. Kokonaisuudessa pitää huomioida tämäkin asia.

Valtosella on myös uusia keinoja vaikuttaa asioihin, sillä hänet valittiin syksyllä Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n lääketieteelliseen komiteaan.