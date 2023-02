IL: Antti Tuisku lähti Suomen hiihdon väriläiskän sponsoriksi

Remi Lindholm kertoi saavansa taloudellista tukea Antti Tuiskulta

Remi Lindholm on saanut taakseen uuden merkittävän tukijan. Hiihdon MM-kisoihin valittu Lindholm paljasti viikonloppuna, että Antti Tuisku on sponsoroinut häntä yhtiönsä kautta tällä kaudella. Lindholm kertoi asiasta Iltalehdelle.

Lindholmin kisahiihtoasun keskivaiheilla on ollut tällä kaudella Pe-To Entertainmentin logo. Hiihtäjä kommentoi yhteistyön taustoja Iltalehdelle. Sivakoitsijan mukaan Tuisku kysyi viestillä, saako hän yrityksen logon Lindolmin asuun.

– Antti on kova hiihtofani. Hän lähti ok-summalla, tai ihan hyvällä summalla, sponsoroimaan. Ilman muuta suostuin, Lindholm kertoi.

Remi Lindholm vauhdissa hiihdon SM-kisoissa tammikuussa.

Vuonna 2005 perustettu Pe-To Entertainment Oy on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Sen pääasiallinen toimiala on ohjelmapalvelut. Suomen suosituimpiin artisteihin kuuluva Antti Tuisku on osakeyhtiön toimitusjohtaja.

Tuisku tunnetaan paitsi viihdetaiteilijana myös innokkaana hiihtomiehenä, joka on ystävystynyt vuosien varrella mm. Krista Pärmäkosken ja Lindholmin kanssa.

Lue lisää: Tällainen on mystinen rovaniemeläinen hiihtäjien puskaradio – Antti Tuisku kertoo, miten ystävystyi Krista Pärmäkosken kanssa

Tuisku on kotoisin Rovaniemeltä, jossa myös Lindholm osittain asuu. Tuisku on kertonut YouTube-kanavallaan, miten kaksikko viime talvena tapasi.

– Minä lähetin Remille viestin, että lähdetkö lenkille kanssani. En antanut vaihtoehtoa, että hän olisi voinut kieltäytyä, hiihtofanaatikoksi tunnustautunut Tuisku kertoi videolla.

Lue lisää: Antti Tuisku teki huippu­hiihtäjälle tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä – Remi Lindholm: ”Välillä otetaan pari olutta”

Lindholm debytoi arvokisatasolla Pekingin olympialaisissa vuonna 2022. Sanavalmiina ja värikkäänä urheilijana tunnettu 25-vuotias valittiin Suomen joukkueeseen Planican MM-kisoihin, jotka alkavat 22. helmikuuta.